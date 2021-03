V zajetí Babišova neočkování

Prožíváme jedno z nejhorších období mnoha posledních let. Koronovirová pandemie se v České republice zcela vymkla kontrole, přičemž každý den přibývají tisíce nakažených, stovky nemocných ve vážném stavu a desítky mrtvých. Česká vláda boj s COVID-19 nezvládá.

Jedním z klíčových nástrojů v boji proti koronaviru je úspěšné očkování, které by mělo zahrnout až 70 procent obyvatelstva. Vláda premiéra Andreje Babiše ale nedokázala zajistit dodávky dostatečného množství vakcín pro naše občany. V současné době se v ČR očkuje vakcínami Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Nicméně britsko-švédský výrobce vakcíny proti COVID-19 AstraZeneca oznámil, že očekává další snížení dodávek do Evropské unie. Předpokládá, že ve druhém čtvrtletí dodá méně než polovinu nasmlouvaného množství. Jde o další citelný zásah do beztak chaotického organizování očkování, jež si česká vláda za rámeček nedá. Nemluvě o tom, že desítky tisíc vakcín ležely bezprizorně na skladech, kde čekaly, až je někdo redistribuuje.

Nechápu proto, proč jsme už v této kritické době nevyužili možnosti očkování ruskou vakcínou Sputník V. Zvlášť když prezident republiky Miloš Zeman nyní uvedl, že má dodávky této vakcíny slíbeny od ruského prezidenta Vladimira Putina. Ruské vakcíny sice ještě neprošly certifikaci Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Nicméně souhlasím s prezidentem, že nelze nadále čekat. Ruská vakcína by měla být urychleně schválena Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). A poté by se mělo začít v České republice očkovat. Přijde mně, že si Babišova vláda svojí liknavostí a vyčkáváním bere do rukou životy našich občanů.

Za alibistické rovněž považuji vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného, kdy odmítá tento postup, tedy že by se obešla Evropská léková agentura a vakcínu by schvaloval pouze SÚKL. »Dokud budu ministr zdravotnictví, tak nebudeme v Česku očkovat látkou, kterou neschválila Evropská léková agentura,« řekl ministr zdravotnictví.

Nevěřícně si říkám, zda jsme vůbec ještě svrchovaný stát. Životy lidí přece nejdou vyčíslit finančně! Před časem již přitom premiér Babiš navštívil Maďarsko a Srbsko, kde zjišťoval, jak probíhá očkování Sputnikem. Zejména maďarské zkušenosti ukazují, že Sputnik V je kvalitní vakcína. V Maďarsku začali rovněž užívat i čínskou vakcínu CoronaVac od společnosti Sinopharm. Vzhledem k dobrým vztahům, které prezident Zeman s Čínou má, bychom případně mohli využít i dodávky čínských očkovacích látek. Když jde o obrovské množství životů, musí jít stranou jakákoliv předsudečnost vůči Rusku a Číně. Premiér Babiš by měl konečně přestat kličkovat, nedělat z lidí rukojmí, ale bez vytáček přijmout nabízenou pomoc! Jde přece o životy nás všech.

Radek NEJEZCHLEB, předseda OV KSČM Jindřichův Hradec