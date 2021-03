Slova, jen slova, milý A. B.

Andrej Babiš vstupoval do politiky se dvěma základními hesly, jejichž plnění prohlásil za prioritu priorit své vlády. Prvním byl rozhodný boj s byrokracií, s níž chtěl zásadním způsobem »zatočit«, na rozdíl od předchozích vlád, které pouze slovně deklarovaly boj s přebujelou státní správou, ve skutečnosti však pro její racionalizaci neudělaly nic. Druhou prioritou, kterou rozhodným způsobem oslovil voliče, byl rasantní požadavek zpřehlednění a zefektivnění financování státu s cílem jeho stabilizace a odstranění hrozeb deficitu. Přidáme-li jeho nepochybné zkušenosti byznysmena a zajímavou, dosud neověřenou představu řídit stát jako firmu, nelze se divit prvotní důvěře voličů a výraznému volebnímu vítězství.

Kdeže loňské sněhy jsou... Z předvolebních slibů zůstala jen slova a pachuť promarněné příležitosti. Ve všech třech hlavních prioritách dosažené výsledky zdaleka neodpovídají očekávání. Naopak významně prohlubují nedostatky, které A. B. sliboval odstranit. Možný argument o neočekávaném negativním vlivu koronavirové pandemie není zcela namístě, neboť při reálném pohledu na celkovou situaci nezvratně zjišťujeme flagrantní selhání, bezkoncepčnost a neodpovědnost vlády a jejího předsedy.

Podívejme se na problém řečí čísel. Základním ukazatelem je stav veřejných financí a rozpočtu. Z veřejně dostupných údajů vyplývá, že od roku 2012 skončil státní rozpočet vždy přebytkem. Včetně roku 2020 celkovou částkou 486,7 mld. Kč. Zajímalo by mne, kde ty peníze, odpovídající schodku na tento rok jsou? Také by bylo zajímavé vědět, zda jde o výsledek skvělého hospodaření vlád v uvedených letech, nebo naopak o důkaz jejich ekonomické negramotnosti a neodpovědnosti v plánování výdajů i příjmů. Dostupná čísla nasvědčují druhé variantě. Situace je o to horší, že sekera v rozpočtu je ostřejší, než si veřejnost uvědomuje. Dluhy nekoordinovaně pod rouškou slibů a špatně zdůvodněných kompenzací rostou, staré recepty na jejich snížení již nefungují. Vláda přestává vládnout. Sleduje korumpování voličů bez ohledu na náklady.

Pokud jde o boj s byrokracií, stačí uvést, že za posledních osm let se počet státních zaměstnanců zvýšil o 57 tisíc na 482 270, a že stát za ně zaplatí o 108 miliard korun navíc. Jen od roku 2017, kdy se premiérem stal A. B., stoupl počet státních zaměstnanců o 11 procent a náklady na jejich platy o 14,9 procenta. Kritika A. B., že je ze soukromého sektoru schopen šetřit na nákladech, se míjí s realitou, neboť nedokázal zkrotit ani objem prostředků, kterými český stát saturuje rostoucí požadavky veřejného sektoru bez ohledu na jeho výkonnost, racionalitu a otevřenost veřejnosti.

Ladislav ŠAFRÁNEK