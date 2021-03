Predátěl

Velmi jsem se rozmýšlel, jestli na toto téma napíši komentář. Nakonec mě k tomu přivedly dvě události. Německý kolega novinář Ulrich Heiden vystoupil s komentářem na toto téma v reportáži deníku Izvestija a druhým impulsem byla diskuse na sociální síti s jiným kolegou, rovněž na toto téma. Rád bych vyřkl svůj osobní názor, jak přistupovat k přání k životnímu jubileu devadesátin Michaila Sergejeviče Gorbačova. Gorby byl po zvolení pro celý socialistický tábor jakousi nadějí pro tehdy stagnující rozvoj socialistické cesty.

Když se socialistický blok rozpadl, měli jsme Gorbyho za hloupého naivku. Jenže po čase se při rozebírání všech tehdy probíhajících procesů ukázalo, že například nebyla žádná náhoda, když před 25 lety za Rudým náměstím přistálo malé motorové letadlo Cessna s německým pilotem Mathiasem Rustem, a kdy byli odvoláni vysocí armádní činitelé. Do 48 hodin odvolal Gorby ministra obrany, velitele protivzdušné obrany a dalších okolo dvou a půl tisíc důstojníků na nejrůznějších úrovních. Tohle bez přípravy a výběru za 48 hodin není možné uskutečnit. Zato to snížilo armádní schopnost zvrátit případné, Gorbym očekávané a připravované procesy návratu do kapitalismu.

Další »náhoda« je, že Gorbačov rozhodl o stažení vojsk z NDR, aniž by pro SSSR vyjednal nějaké podmínky, třeba aby bylo zabezpečeno bydlení pro členy posádek s rodinami. Ti nakonec přijeli domů a za svou věrnou službu byli propuštěni bez nároku na výsluhy a bydlení. A to nebudu mluvit o tom, že na dače na Krymu, když ho jeli zatknout, u něho našli v trezoru částku 0,5 milionu dolarů a on nebyl schopen vysvětlit, kde k nim přišel a jejich původ.

Nakonec Gorby sklízel úspěch, ale jen na Západě. Například 15. října 1990 obdržel Nobelovu cenu za »MÍR« a v roce 1992 mu bylo uděleno ocenění Ronalda Reagana Freedom Award. V Rusku nakonec lidem došlo, že naděje byla vlastně převlečená VLASTIZRADA. A zrádce zůstane zrádcem a zde je to násobeno zradou vlastní země. Neztratil jen svou zemi, ale všechny, kdo mu věřili, a všechny socialistické země. Já osobně mu přeji dlouhý život, především proto, aby mohl být spravedlivě souzen. Neboť dokud se Rusko s tímto kostlivcem ve skříni a »predátělem« v jedné osobě nevyrovná a bude si namlouvat, že Gorby byl jen naivní demokrat a myslel to dobře, nikdy se nebude plnohodnotně dál rozvíjet a upevňovat svou suverenitu.

Roman BLAŠKO