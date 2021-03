Jaderná elektrárna Dukovany. FOTO - Wikimedia commons

Finální podoba tendru v řádu týdnů

Finální textová podoba tendru na stavbu nového bloku dukovanské elektrárny se aktuálně upřesňuje. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) očekává, že bude hotova během několika týdnů.

Ministr to řekl novinářům poté, co Sněmovna opět přerušila schvalování takzvaného nízkouhlíkového zákona, který se výstavby týká. Vynutila si to opozice, která chce uzákonit bezpečnostní záruky výběrového řízení na dodavatele stavby nebo stanovit její maximální cenu.

Sněmovna v úvodu schůze hlasy ANO, SPD, KSČM a dvou sociálních demokratů rozhodla ve snaze omezit opoziční obstrukce o tom, že jeden poslanec bude moci k zákonu mluvit nejvýše 20 minut. Předseda ÚV KSČM, místopředseda dolní komory Vojtěch Filip (KSČM) následně jako předsedající schůze oznámil, že do tohoto limitu bude započítávat i dvouminutové faktické poznámky, což TOP 09 napadla a nechala prověřit. Legislativní odbor Sněmovny následně ve svém stanovisku uvedl, že faktické poznámky nelze započítávat do limitu omezení řečnické doby. Opoziční poslanci poté pokračovali ve svých vystoupeních až do polední přestávky.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Opozice mimo jiné navrhla uzákonit, že stát by nesměl využít nabídky firem ze zemí, které nepřistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách, tedy například z Ruska a Číny. Havlíček koncem ledna po jednání se zástupci stran oznámil, že do tendru pravděpodobně nebude připuštěna Čína, ve hře ale zůstává Rusko.

Poznamenal také, že stát by mohl stavbu financovat sám. Podle ministra je to varianta pro případ, že by zapojení energetické firmy ČEZ do financování bylo příliš drahé. Podle původních plánů se stát měl podílet 70 procenty, zbylých 30 procent měl zaplatit ČEZ.

Poslanci Pirátů, ODS, STAN a TOP 09 v úterý požádali premiéra Andreje Babiše (ANO) o svolání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v nejbližším termínu. Chtějí se zabývat geopolitickou bezpečností dodavatelů a financováním výstavby nového bloku. Žádají také přesnou definici konsorcií uchazečů o stavbu. Havlíček se diskusi na výboru nebrání, opozice ale podle něj zbytečně obstruuje schvalování nízkouhlíkového zákona, který označil za předlohu technického charakteru. Není spojena s výběrovým řízením a vlastním tendrem, poznamenal.

Schvalování zákona měla Sněmovna na programu už dvakrát, k dokončení nepomohla ani mimořádná schůze.

