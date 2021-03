Ilustrační FOTO - Pixabay

Učiliště v Kaplici zachovává praxi i přes koronavirová omezení

Střední odborné učiliště v Kaplici pokračuje v praktické výuce i ve zpřísněném koronavirovém režimu. Zatímco řada jiných škol praxi vyučuje distančně, učiliště v Kaplici se věnuje praktické stránce tak, že jeden učitel má vždy na danou dobu pouze jednoho žáka.

»Chceme udržet praktickou výuku i v současné situaci. Minulý rok jsme to zkoušeli on-line formou, ale to podle nás nemá velký smysl. Žáci potřebují kontakt s praxí,« uvedla ředitelka školy Zdeňka Lovčí.

Škola poskytuje praktickou výuku v oborech opravář zemědělských strojů, mechanik opravář motorových vozidel, strojní mechanik a kuchař číšník. Jde o tříleté učební obory.

Lovčí řekla, že u studentů je o praxi velký zájem. »Pokud bychom praxi nezachovali, bylo by to pro naše studenty složité při závěrečných zkouškách. Je třeba si uvědomit, že se už rok neučí standardně. A pokud bychom dělali praxi jen prostřednictvím on-line hodin, studenti by tím pádem se svou profesí téměř nebyli v kontaktu,« doplnila.

Dodala, že škola rovněž vybudovala nové barmanské studio. V něm budou praktickou část výuky absolvovat studenti oboru kuchař a číšník od září. »Smyslem je, aby po absolvování měli více možností. Takže se budou učit míchat nápoje, budou mít kurzy na přípravu kávy nebo someliérství,« uvedla Lovčí.

O řemesla v posledních letech není mezi mladými příliš velký zájem, což se projevuje i na učilištích. Řada z nich má problémy sehnat dostatečný počet žáků pro daný obor. »U nás se to v posledních letech trochu zlepšilo a určitý zájem jsme zaznamenali,« řekla ředitelka. Střední odborné učiliště v Kaplici navštěvuje přibližně 130 studentů.

