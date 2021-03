Ilustrační FOTO - Pixabay

Kuba zahájila poslední fázi testování

Kuba zahájila poslední fázi testování svých dvou vakcín proti COVID-19. V případě úspěchu jich chce ostrovní stát vyrobit do konce roku až 100 milionů, napsal deník Financial Times. Masová výroba preparátů, která bude určena ve velké míře na vývoz, je však omezena americkými sankcemi.

Do třetí a konečné fáze testů se má podle kubánských úřadů zapojit až 150 000 lidí na ostrově i ve spřátelených zemích, jako jsou Venezuela či Írán. Do třetí fáze se dostaly dvě ze čtyř vakcín, které tamní farmaceutický komplex BioCubaFarma vyvíjí.

Podle expertů není vyloučené, že se Kubě vývoj vakcíny podaří. Tamní farmaceutický průmysl má s vývojem a výrobou očkovacích látek relativně rozsáhlé zkušenosti a tamní zdravotnictví je na velmi vysoké (světové) úrovni. »Podle mých zdrojů se jejich vakcína zdá spolehlivá, ale (Kubánci) nemají dostatečnou výrobní kapacitu,« řekl deníku jeden z diplomatů působících na karibském ostrově.

Kubánské úřady by chtěly vyrobit do konce letošního roku až 100 milionů dávek svých dvou vakcín. Výrobu ale mohou omezit trvající sankce ze strany Spojených států. »Kuba má velké obtíže s přístupem k lékům či zdravotnické výbavě, jež má komponenty ze Spojených států,« uvedla profesorka Arachu Castrová z americké Tulaneovy univerzity. Země by se tak mohla obrátit na některé své spojence, například na Vietnam či Írán.

Většinu z plánované výroby Kuba míní prodat do zahraničí. Cena přípravku by měla činit výrobní náklady plus »malý« příspěvek na kubánské zdravotnictví.

Ostrov svobody, kde bydlí přes 11 milionů obyvatel, vykazuje v mezinárodním srovnání relativně příznivý vývoj epidemie. Od jejího začátku se nakazilo koronavirem zhruba 51 600 osob, z nichž 328 zemřelo. Daleko výraznější byl ale dopad pandemie na tamní ekonomiku a odvětví cestovního ruchu, které je pro zemi klíčové. Podle prvních odhadů se kubánská ekonomika propadla o 11 %!

Hraniční kontroly do 17. března

Německo prodlouží stálé kontroly na hranicích s ČR a rakouským Tyrolskem do 17. března. Podle agentury DPA to na neveřejném zasedání výboru pro vnitřní záležitosti Spolkového sněmu oznámil náměstek německého ministra vnitra Stephan Mayer.

Němečtí policisté na hranicích dohlížejí na dodržování karanténních opatření, které Německo uvalilo na země považované za oblasti s výskytem nebezpečných mutací koronaviru. Na tomto seznamu je od 14. února také ČR, velká část Tyrolska (s jihoafrickou mutací) a též Slovensko.

Z těchto oblastí smí do Německa cestovat jen Němci, cizinci žijící trvale v Německu a nákladní dopravci či někteří pendleři, pokud se prokážou nanejvýš 48 hodin starým negativním testem na koronavirus. Všichni s výjimkou přeshraničních pracovníků a řidičů kamionů musí po příjezdu do karantény.

Prudký nárůst v Polsku

V Polsku za uplynulý den přibylo 15 698 nově potvrzených případů nákazy koronavirem a 309 úmrtí; nových případů je téměř dvojnásobek oproti předchozímu dni. Sdělil to náměstek ministra zdravotnictví Waldemar Kraska. Ministr Adam Niedzielski později informoval, že vláda kvůli rychle rostoucímu počtu nemocných rozhodla o aktivování dočasných nemocnic v devíti ze 16 vojvodství.

»Tyto výsledky ukazují, že třetí vlna (pandemie) je nejen faktem, ale také vidíme, že nabírá na síle,« prohlásil náměstek Kraska. Jde o nejvyšší počet nakažených od konce loňského listopadu.

Nezanedbatelný nárůst zaznamenává den po dni ale i náš další soused, Rakousko.

SR. Rozpadne se koalice?

Slovenská vládní koalice čelí rok od parlamentních voleb největší krizi. Šéf pravicové koaliční strany Svoboda a solidarita (SaS), vicepremiér Richard Sulík, dokonce vyzval k rekonstrukci vlády, předčasné volby ale odmítl. Vztahy v koalici vyostřila zhoršující se situace v souvislosti se šířením koronaviru a okolnosti nákupu ruské vakcíny Sputnik V. Už v úterý nejmenší ze čtyř vládních stran Za lidi varovala, že selhání při řízení pandemie představuje riziko rozpadu koalice. Premiér Igor Matovič koaliční krizi v příspěvku na sociální síti blíže nekomentoval, podle něj na prvním místě jsou zdraví a životy lidí. Slovensko se v únoru v přírůstku úmrtí na COVID-19 v přepočtu na obyvatele dostalo na první místo na světě!

»Nastal čas, abychom mluvili o rekonstrukci vlády… Jen stěží můžeme takto dále fungovat. Boj s pandemií evidentně nezvládáme. Čelíme i tomu, že předseda vlády poštval proti sobě prakticky všechny – média, prezidentku, koaliční partnery, různá sdružení a samozřejmě i širokou veřejnost. Nemůžeme už před tím zavírat oči,« hřměl šéf SaS (slovenská obdoba TOP 09) Sulík před novináři. Detaily o případné rekonstrukci kabinetu Sulík neuvedl, podle něj by se debata měla týkat nejen všech ministrů, ale i Matoviče.

SaS a strana Za lidi už dříve neuspěly s požadavkem na výměnu ministra zdravotnictví Marka Krajčího z Matovičova hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO). SaS i Za lidi také kritizovaly, že premiér se dříve v tomto týdnu osobně zúčastnil dovozu ruské vakcíny Sputnik V na letišti v Košicích. Předtím strana Za lidi zablokovala na jednání vlády návrh usnesení k nákupu ruské vakcíny z důvodu, že Sputnik V nebyl registrován unijní lékovou agenturou.

Předseda čtvrté vládní strany Jsme rodina, šéf NR SR Boris Kollár, vybídl koaliční partnery k urovnání sporů. »Přestaňte se chovat jako malé děti na pískovišti. Tato vládní koalice vznikla proto, abychom naplnili změnu, kterou lidé požadovali,« řekl.

Sulík i Matovič se už vloni dostali do otevřeného konfliktu kvůli pandemii. Předseda vlády například označil Sulíka za idiota a za osobu zodpovědnou za úmrtí obyvatel země na COVID kvůli tomu, že vicepremiér včas nezajistil nákup antigenních testů. Sulík zase podle ČTK tvrdil, že Matovič je pomstychtivý člověk…

