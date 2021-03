Ilustrační FOTO - Haló noviny

Příspěvek v karanténě projedná Senát

Lidé v nařízené karanténě zřejmě budou dostávat k nemocenské příspěvek až 370 korun denně. V úterý večer o tom rozhodla Sněmovna, Senát bude tuto úpravu projednávat ve čtvrtek odpoledne. Předpokládá se, že horní komora s návrhem vysloví souhlas.

Původně se jednání Senátu mělo uskutečnit odpoledne, kvůli schválení návrhu Sněmovnou až v úterý pozdě večer senátoři zvolili náhradní termín.

Příspěvek až 370 korun denně by měli lidé podle návrhu schváleného Sněmovnou dostávat prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény. Nejvýše by měli 90 procent svého průměrného výdělku. Nárok by se vztahoval také na lidi s nemocenským pojištěním pracujícím na dohody. Vyloučeni by byli lidé, kteří by se ocitli v karanténě do pěti dnů po návratu z dovolené v zahraničí.

Poslanci tak změnili návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), která pro lidi v karanténě nebo izolaci požadovala nemocenskou 100 procent místo 60 procent průměrného redukovaného výdělku. Pro stoprocentní nemocenskou nebyla mezi poslanci dostatečná podpora.

Dávka by mohla být zneužitelná

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové by nebylo navýšení na sto procent úplně spravedlivé vůči lidem, kteří stále chodí do práce. Stoprocentní nemocenská by podle ní mohla být zneužitelná. Předseda ODS Petr Fiala poukazoval na to, že vládní návrh nebyl dostatečně projednán se zaměstnavateli.

Komunisté ústy své stínové ministryně práce a sociálních věcí, místopředsedkyně poslaneckého klubu Hany Aulické Jírovcové avizovali, že vládou navrhovaných 100 procent podpoří, upozorňovali ale na to, že v praxi to znamená ekonomický lockdown. »To si musíme přiznat. Ptám se proto celé vlády, jak se k tomu postavíte? Máte připravené další kroky? Máte připravenou novelu státního rozpočtu? Budete řešit, že budeme navyšovat schodek třeba o 300 miliard? Protože se taky můžeme bavit o situaci, kdy ti zaměstnanci se pak nebudou moct do těch firem vrátit, protože nebudou mít do kterých,« varovala Aulická Jírovcová.

Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Sněmovna nakonec o vládním návrhu vůbec nehlasovala, normu schválila podle celkové úpravy Pekarové Adamové. To znamená, že příspěvek až 370 korun denně by měli lidé dostávat prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény. S touto úpravou souhlasila i ministryně Maláčová. Řekla, že jde prakticky o někdejší vládní návrh, který v pátek Sněmovna po vrácení Senátem neschválila ani v jedné z verzí.

Administrativní zátěž pro firmy

Bonus k nemocenské má přispět k omezení šíření koronavirové nákazy v ČR. Má bránit propadu příjmů a motivovat lidi k tomu, aby po setkání s nakaženými nastoupili do karantény a hlásili své kontakty.

Pro předlohu hlasovalo 98 ze 101 přítomných poslanců. Proti nebyl nikdo. Hlasování se zdrželi podnikatel Pavel Juříček z ANO a poslanci KSČM Hana Aulická Jírovcová a Zdeněk Ondráček. Aulická Jírovcová poukazovala na to, že zvolené řešení bude pro zaměstnavatele administrativně náročné. »Veškerou administrativní náročnost hodíte na firmy. Nehledě na to, že nízkopříjmoví nebudou mít 370, ale 220, 240 korun,« vysvětlila svůj postoj.

V někdejší vládní verzi měli lidé v karanténě pobírat příspěvek nejvýše deset dnů. Senát navrhoval dobu prodloužit na dva týdny a chtěl nárok rozšířit na všechny lidi vracející se ze zahraničí. Senátoři také žádali, aby z předlohy zmizely takzvané přílepky, které se do ní dostaly poslaneckými pozměňovacími návrhy za souhlasu ministerstva práce a sociálních věcí.

(jad)