Ambulantní specialisté do nemocnic?

Vláda zváží kvůli epidemii koronaviru uložení pracovní povinnosti ambulantnímu personálu. Pomáhat má v nemocnicích, řekl po jednání krizového štábu jeho předseda vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

Hamáček předpokládá, že věcí se bude vláda zabývat na nejbližším zasedání, nejpozději v pondělí. Podle něj se totiž ukazuje, že problém přetížených nemocnic není v počtu přístrojů či lůžek, ale v množství personálu.

Podle dřívějšího vyjádření lékařů z ambulancí většina z nich nemá zkušenost s prací na jednotkách intenzivní péče. To však podle Hamáčka problém není, na JIPky by posíláni nebyli, pomáhali by s pacienty, kteří nejsou v tak vážném stavu. »Se současným stavem personálu už nejsme schopni žádné kapacity navíc vytvářet,« uvedl předseda krizového štábu.

Sami ambulantní specialisté ale upozorňují i na další problém: asi dvě pětiny z nich jsou starší 60 let, patří tedy k rizikové skupině v případě nákazy, a mnozí navíc ještě nebyli očkováni.

Stát už v dřívějších fázích epidemie povolal dvakrát na pomoc vyhlášením pracovní povinnosti studenty medicíny a ošetřovatelství. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) jejich znovupovolání zmínil jako jednu z možností, které ministerstvo zdravotnictví zvažuje pro případ dalšího zhoršování epidemie a nárůstu zátěže nemocnic, v polovině února. Vedle toho ministr jmenoval zapojení specializovaných nemocnic, které se dosud na léčbě pacientů nepodílely, nebo zřizování takzvaných pracovišť neodkladné pomoci, která se využívají při hromadných neštěstích.

Děkani lékařských fakult v druhé polovině února odmítli případné obnovení pracovní povinnosti mediků. Pomáhat v nemocnicích zatížených pacienty s koronavirem mohou podle děkanů i studenti z jiných fakult než lékařských.

Lhůty se prodloužily

Hamáček zhodnotil i povinné testování ve firmách. Kvůli jeho startu se na některých místech prodloužily objednací lhůty k antigenním testům pro veřejnost, přiznal Hamáček. Štáb se podle něj situací zabývá. Ministerstvo průmyslu by mělo podle Hamáčka na firmy apelovat, aby preferovaly samotestování a zaměstnanci nemuseli využívat veřejně dostupná testovací místa. Pro firmy je navíc podle Hamáčka výhodnější, když si nechají zaměstnance otestovat přímo ve firmě místo toho, aby je posílaly například do nemocnic. Tlak na testovací místa může být jen dočasný do doby, než si firmy udělají zásoby testů, míní Hamáček. Prostor pro navyšování nynějších kapacit pro antigenní testování již není, dodal.

Firmy nad 250 zaměstnanců musely začít s testováním pracovníků, zaměstnanci mají povinnost se mu podrobit. Testy musejí mít velké podniky u všech pracovníků hotové do 12. března. Povinné testování u zaměstnanců je vyžadováno jednou týdně. Postihy se budou řídit pandemickým zákonem. Firmě tak bude moci být i opakovaně udělena pokuta až 500 tisíc korun, zaměstnanci až 50 tisíc korun.

Testování bude kontrolovat 400 až 500 zaměstnanců hygieny, doplnil Hamáček. V případě potřeby jim podle něj mohou pomoci i policisté. Prvotní kontrolou budou také výkazy, které musí podniky odevzdávat. Bude z nich zřejmé, zda počty nakažených novým koronavirem ve firmě odpovídají průměrným počtům v dané oblasti.

Podle Hamáčka budou kontrolovat dodržování hygienici, kteří nemají na starosti trasování. Důležitý je však podle něj hlavně zájem zaměstnavatele testování poctivě provést a mít zdravé zaměstnance. »Ta kombinace všech těchto faktorů mě vede k tomu, že věřím, že to bude úspěšné,« prohlásil ministr.

200 pacientů do Polska?

Hamáček též po jednání štábu uvedl, že Česká republika má dojednaných 19 míst pro české pacienty s koronavirem v Německu. Dvacítku míst včetně přepravy vlastním letadlem nabízí Švýcarsko. Velmi zásadní jsou jednání s Polskem. »Tam byla kvóta kolem 200 lůžek, o které mluvila polská strana,« uvedl Hamáček.

Při výběru pacientů pro převoz do zahraničních nemocnic bude podle Hamáčka rozhodující vytíženost a lokalita české nemocnice a zdravotní stav. »Je třeba dbát na to, aby transport pacientovi zásadně nepřitížil. Bude to kombinace lokality a zdravotního stavu,« řekl.

S Německem jsou podle něj jednání intenzivní a první převozy pacientů do této země »na spadnutí«. »Odhadujeme, že by to mohlo být už tento týden,« podotkl.

