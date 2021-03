Ilustrační FOTO - Haló noviny

Přejdou stavební úřady pod stát?

Základem pro další projednávání návrhu nového stavebního zákona nebude původní materiál ministerstva pro místní rozvoj, ale komplexní pozměňovací návrh sněmovního hospodářského výboru, který počítá s převodem všech stavebních úřadů pod stát. Návrh podpořilo 59 z 99 přítomných poslanců především z hnutí ANO, KSČM a SPD.

Řada opozičních poslanců ale verzi hospodářského výboru kritizuje a odmítá. Skupina poslanců v čele s Martinem Kupkou (ODS) připravila alternativní komplexní pozměňovací návrh, který zachovává roli obcí a samospráv ve stavebním řízení. Vyhrazené stavby, jako jsou třeba dálnice, elektrárny nebo přehrady, má stejně jako podle vládního návrhu schvalovat specializovaný stavební úřad. Tento návrh však na plénu nezískal dostatečnou podporu.

Návrhu hospodářského výboru byla nakloněna také ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). »Příprava tohoto návrhu byla intenzivně konzultována s ministerstvem pro místní rozvoj a ministerstvo je nadále nakloněno akceptovat v něm uvedené změny předloženého vládního návrhu nového stavebního zákona,« uvedla. Ministerstvo se s návrhem hospodářského výboru obrátilo na další vybrané resorty a všechny s ním podle Dostálové souhlasily. Návrh předložený Kupkou by podle ministryně nezajistil dodržování požadovaných lhůt.

K verzi hospodářského výboru mohou nyní poslanci směřovat své pozměňovací návrhy. Ve sněmovním systému se jich už objevily dvě desítky. Poslanci proto přerušili projednávání stavebního zákona do konce března, aby měli čas na přípravu svých úprav.

Stavební zákon se připravuje už několik let a vyvolává řadu sporů. Ministerstvo pro místní rozvoj si od něj slibuje například rychlejší povolování velkých staveb. Výhrady má ministerstvo kultury, Svaz měst a obcí minulý týden navrhnul zákon stáhnout z projednávání.

Hledat jasný a srozumitelný konsenzus

Člen hospodářského výboru Leo Luzar (KSČM) upozornil, že hlavní debata kolem zákona se bude odvíjet od toho, jak dalece budou poslanci ochotni oddělit státní správu od samosprávy. »Na tom se bude lámat chleba, jestli chceme oddělit státní správu od samosprávy nejenom de iure, ale opravdu de facto tak, jak bychom si mnozí představovali,« uvedl. To byl podle něj také důvod, proč připojil svůj podpis k návrhu, který prošel hospodářským výborem. »Opravdu si myslím, že jestli něco historicky byla chyba, tak to bylo zrušení okresních úřadů a převedení státní správy na obce,« dodal Luzar.

Leo Luzar (KSČM).

Varoval před vlamováním se do tohoto návrhu prostřednictvím různorodých pozměňovacích návrhů, což by podle něj mohlo vést k tomu, že Sněmovna nakonec nový stavební zákon vůbec nepřijme. To by považoval za její největší chybu. »Pokud chceme opravdu, aby stavební zákon prošel, tak bychom měli hledat nějaký jasný a srozumitelný konsenzus a nesnažit se vyhovět všem za každou cenu,« upozornil Luzar.

Marek Výborný (KDU-ČSL) o návrhu hospodářského výboru řekl, že představuje naprostou destrukci smíšeného modelu státní správy. Takto zlikvidovat smíšený model státní správy je podle něj velmi nerozumné a může to mít drastické dopady do stavebního řízení v příštích letech.

Převod úřadů a úředníků pod stát

Ministerstvo pro místní rozvoj, které stavební zákon připravilo, původně s modelem čisté státní stavební správy počítalo. Po loňské dohodě se Svazem měst a obcí od něj ale ustoupilo a přišlo s hybridním modelem. V něm by o stavbách obvyklé občanské vybavenosti, jako jsou třeba rodinné domky nebo garáže, nadále rozhodovaly stavební úřady obcí. Návrh hospodářského výboru podporuje verzi převodu úřadů a úředníků zcela pod stát.

Stejně jako vládní návrh, tak i návrh hospodářského výboru počítá s účinností nového zákona od 1. července 2023. Počítá ale s tím, že už od 1. ledna budou moci vznikat krajské stavební úřady a vláda začne vybírat jejich ředitele, kteří budou mít zhruba rok a půl času připravit vše na fungování podle nového zákona.

Základem navrhované organizační struktury mají být krajské stavební úřady organizované podobně jako třeba ty katastrální, které budou mít v obcích svá územní pracoviště. Návrh počítá i se vznikem Nejvyššího stavebního úřadu, který by sídlil v Ostravě.

(jad)