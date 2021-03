Mejlka ústavních soudců

Jenže co se stane, když se zmejlí nezávislej a neodvolatelnej soudce? Dne 22. 2. 2021 padlo v médiích mnoho vět a názorů ohledně rozsudku Ústavního soudu, týkajícího se opatření vlády učiněných v rámci pandemie.

Nejsem právník, nemám s kým držet basu, a proto si troufám tvrdit, že se Ústavní soud zmejlil. Zapletl se do politické hry, kterou senátoři rozehráli proti Babišově vládě. Do toho, jaká opatření vláda přijímá, žádnému soudu nic není. Už jen proto, že žádný paragraf nemůže být povýšen nad lidský život.

Je zřejmé, že vláda musí vybalancovávat zdravotní, ekonomická i politická hlediska. V Česku to je o to složitější, že opozice, zejména ta »demokratická«, nemá absolutně žádný zájem na tom, aby vláda uspěla. COVID-19 je dar z nebes, který pomůže pobít zloducha.

Vláda zvládla první vlnu pandemie vynikajícím způsobem, ale uznání se nedočkala. V Česku tehdy za pět měsíců (do 1. 9. 2020) zemřelo 425 lidí, považovaných za oběť nového typu koronaviru.

Pak přišla druhá vlna a počet zemřelých přesáhl dvacet tisíc. To je obrovský nárůst. Během té doby se opozice k jednoznačné podpoře vlády neodhodlala ani jednou. Neřekla: »Lidé, dodržujte 3R. Tečka.« To je šmejdské chování, které zakládá její odpovědnost za životy, které jsme ztratili.

Markéta Pekarová Adamová, Petr Fiala z ODS a další (nabízí se termín vejlupkové) ohlupují veřejnost žvásty o tom, že vláda chce zničit živnostníky, její opatření jsou chaotická, nedává plošně a dost peněz podnikatelům, současně nešetří a zvyšuje schodek rozpočtu. Zapomenuty byly verbální protesty ve Sněmovně proti slevám na dopravu pro studenty a důchodce (nesmíme urážet ty, kteří to nepotřebují) a obědy pro školáky zadarmo (to zase uráží žáky, kteří by museli obědvat s těmi, kteří nemají na hamburgery).

Petr Fiala pochválil vládu za jedinou věc. Snížení daní, spojené se zrušením superhrubé mzdy, je prý v souladu s filozofií ODS, a tak její poslanci budou hlasovat pro daňový balíček. Skočili na špek. Aby ne, když se základním poslaneckým platem ušetří ročně 60 tisíc korun. S takovým vědomím se lépe, radostněji a odpovědněji hlasuje. Poslanec, který by hlasoval proti, by byl doma považován za vola.

Ústavní soud přihodil do předvolebního mixu nebezpečný prvek v podobě slovesa »odůvodnit«.

Soudci tím vtáhli do hry trojského koně. Udělali to vědomě, protože nelze předpokládat, že jsou hlupáci, kteří nevědí, co činí. Vědí velmi dobře, že svým rozhodnutím podrážejí nohy vládě.

Cokoli vláda od oficiálního vyhlášení rozsudku udělá, bude snadno žalovatelné. Stačí uvést, že »vláda nedostatečně zdůvodnila…«. Udavačů a nesoudných soudců máme dost.

Ústavní soudci jsou z obliga. Oni přece nemohou určovat, ke komu má vysvětlení směřovat a za jakých podmínek bude dostatečné.

Jiří JÍROVEC