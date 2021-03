Ach, ti Piráti…

Vskutku zajímavá je ta parta Pirátů. Její předseda se učí za přítomnosti kamery jak mluvit, když přece bude premiérem a nemá prý nic proti užívání jointů – sám si údajně také vyzkoušel tvrdé drogy, ukázal i fotografii s podivnými děvami v poloze vleže. Pracovnice jedné pražské radnice, podle webu Pirátka, nařídí zase zlikvidovat zeleň před jedním nájemním domem, kterou si lidé, kvůli zlidštění zdejšího prostředí, zaplatili a vysadili sami – prý jen ona může nařídit, kde a jaké rostlinstvo může být, protože ona to přece ví. A tam, před oním domem, to ona nenařídila… Nehledejte zveřejněná videa. Rychle se ztratila z nabídky serveru Seznam. Proč? To se mě neptejte. Na to bych odpovědět neuměl.

Pak je tu další informace. Ta se šíří po internetu a nejde ji zcenzurovat. Pražský primátor, Pirát Hřib, pustil v »otevřeném dopise« do světa, aniž si ověřil, jak to vlastně je, informaci o tom, že v Jelením příkopu Pražského hradu se dějí nepřístojnosti, tedy porážejí se stromy a jsou tam nepovolené stavební aktivity. Pochopitelně, vinen je prezident, který Pirátům »leží v žaludku«. A média? Mají zase o čem psát. A pravda? Ta není důležitá, protože odpověď prezidenta nebo jeho kanceláře přece přijde »post festum« a nakloněná média ji stejně nezveřejní. Jenže, zmíněná odpověď má »nožičky« a našla si cestu alespoň přes internet. Stojí za to si ji alespoň zčásti zopakovat i v tomto zamyšlení: »Informace o tom, že se mají v Jelením příkopu kácet stromy, je naprosto nepravdivá. Na místě, kde má stát Vámi zmiňovaný jeřáb, se ani žádný strom nikdy nenacházel, což jsme včera (17. února 2021, pozn.) mimo jiné ukázali i televiznímu štábu České televize. Z nějakého důvodu ale veřejnoprávní televize tuto reportáž nakonec neodvysílala, neboť Vás tohoto trapného momentu zřejmě chtěla ušetřit. Ano, v Jelením příkopu skutečně ve výhledu několika měsíců bude postaven jeřáb, který bude dopravovat stavební materiál na opravu Mockerových domů. Žádné kácení zeleně není v souvislosti s touto rekonstrukcí plánováno…« A dále: »Vaši poradci se zmýlili. Mimochodem, od mediálních poradců, za které z rozpočtu hlavního města Prahy utrácíte půl milionu korun měsíčně a vytváříte tím nový český rekord, bych čekal lepší výkon. Prostředky, které vydáváte na své zviditelňování, by v ročním úhrnu stačily na vysázení 12 tisíc stromů na ploše o rozloze dvou hektarů. Další dezinformace, které opakovaně šíříte, jsou obsaženy ve Vaší kritice údajně zbytečného uzavření Jeleního příkopu. Horní část byla uzavřena dva roky z důvodu prací, které zde provádí firma Pražské vodovody a kanalizace, a.s., což je magistrátní podnik. Magistrát hlavního města Prahy vedete Vy, nikoliv Kancelář prezidenta republiky…«

Nevím, co dodat. Snad jen to, že alespoň víme, co by nás čekalo, kdyby přece jen do čela vlády se postavil pan Bartoš.

Jaroslav KOJZAR