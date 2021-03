Rusko uzdravuje svět

Je pochopitelné, že každý stát razí při pandemii poněkud odlišné strategie, přeci jenom, je to věc možností, zkušeností, ale samozřejmě i nátury národa.

Tak například díky tomu vidíme u některých národů naprosté ignorantství, někde zase naprostou tvrdost, někde dokonce i snahy řešit to skutečně racionálně – to je ten menšinový případ a jinde, a to je ten většinový případ, naprostý chaos. Nemám potřebu se vyjadřovat k tomu, jak je tomu u nás, vidíme to všichni. Ale zabrousím trošku jinam…

Předně musím říct, že si nejsem jist, zda se dají porovnávat země podle čísel pozitivních případů. Za prvé totiž každá země provádí jiné množství testů a za druhé, metodiky počítání se skutečně liší. To jen tak na okraj. Zaujal mne ale třeba přístup Rakouska, kde čísla neklesají, ale přesto se rozvolňuje, proč? Protože vítězí zdravý rozum. Lidé totiž, a to jsou Rakušané zodpovědnější, opatření beztak nedodržují. A společenský život se tedy dostává do jakési »šedé zóny«, kde je mnohem rizikovější než při možnosti ho skutečně mít, leč »pod dozorem«.

Skutečně tvrdý lockdown lze opravdu provést pouze buď v polovojenském státě, nebo v takovém, kde mají lidé naprosto přirozeně tvrdou disciplínu. Teda pokud nemáte silnou armádu a policii, která je to navíc ochotná dělat a nechcete prohrát příští volby. Pak je ale ještě možností zapojit veřejnost. I u nás podobné výzvy občas probleskují, ale třeba takové Slovensko šlo dál. Zřídit přímo bonzácké linky, kde mají lidé hlásit porušování koronaopatření, je opravdu docela drsnej nápad. Naštval mne soused? Volám policii, viděl jsem ho bez roušky…

No, a když už jsme u toho Slovenska, tak »vtipná« je ještě jedna záležitost. Tedy že si Slováci dokázali zajistit ruskou vakcínu Sputnik V, která se zatím jeví jako jedna z nejlepších a všude si ji pochvalují, ale… jsou prostě určité skupiny lidí, které to nemohou skousnout. Pomalu kvůli této dodávce na Slovensku nyní padá vláda a jako největší ironie mi přijde, že proti vakcinaci Sputnikem řve nejvíc strana s názvem »Za lidi«.

Když už jsme u toho, v Rusku nedávno oznámili vznik léku Mir-19, který si umí bez problémů s koronavirem poradit. Stejně tak testy nové vakcíny, která má vydržet na 13 až 17 let. A to v době, kdy se u nás uvažuje minimálně o každoročním očkování neexistujícími vakcínami (však u nás není momentálně k dostání pořádně ani penicilin na předpis na angínu). Ale ne, Rusko je přeci to zlé a nezáleží na tom, že má jedny z nejlepších laboratoří, prostě v zájmu ideologie s nimi ne, i kdyby to mělo stát život…

Tomáš CINKA