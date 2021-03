Ilustrační FOTO - Haló noviny

Většina stran chce zachovat 14 volebních krajů

Sněmovna v souladu s dohodami poslaneckých klubů podpořila v prvním čtení lidovecký návrh novely volebního zákona. Předloha může posloužit k plné realizaci letošních sněmovních voleb. Vláda nicméně připravila vlastní předlohu, kterou má Sněmovna v prvním kole projednat v úterý.

Lhůtu pro projednání novely KDU-ČSL v ústavně-právnímu výboru, kam nyní zamířila, poslanci zkrátili na 20 dní. Podobně by podle předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) měla být zkrácena lhůta i na projednání vládní předlohy, a to na 15 dnů. Obě novely by tak měly být projednány souběžně.

Volební pravidla musí poslanci a senátoři doplnit kvůli verdiktu Ústavního soudu, který nedávno zrušil mimo jiné pasáže o přepočtu voličských hlasů na mandáty. Ústavní soud tak učinil kvůli tomu, že zrušené pasáže porušovaly rovnost volebního práva a šance kandidujících uskupení.

Je pravděpodobné, že Sněmovna při volbách do dolní komory zachová 14 volebních krajů. Jejich nahrazení jedním volebním obvodem prosazuje v podstatě jen vládní hnutí ANO. Opoziční SPD od toho v zájmu dohody ustoupila. »Po diskusi v širokém politickém spektru ustupujeme z jednoho volebního obvodu a jsme ochotni přistoupit na variantu 14 volebních krajů,« oznámil místopředseda SPD Radim Fiala.

ANO podle Vondráčka pokládá jeden volební obvod za nejspravedlivější, ale přiznal, že je v tom vládní hnutí osamoceno. S jedním obvodem počítá jedna ze dvou variant vládní volební novely.

Podle předsedy poslanců ČSSD Jana Chvojky nemá smysl se jedním volebním obvodem zabývat kvůli odmítavému postoji Senátu. »Otázka jednoho volebního obvodu je mrtvá, v Senátu pro něj nebude potřebná většina,« uvedl. Sněmovna a Senát se musejí na změně volebních pravidel shodnout, pokud mají platit.

Senát by měl nechat rozhodnutí na poslancích

KSČM by podle předsedy ústředního výboru strany, místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa chtěla obnovení volebního modelu, který platil do konce 90. let, aby mohly obsazení poslaneckých mandátů více ovlivnit kandidující strany. »Je to odzkoušený systém, sloužil k volbám do České národní rady, do Federálního shromáždění a polistopadová reprezentace ho připravovala s velkou důvěrou v to, že připraví pro občany České republiky volby, které budou pro lidi srozumitelné a také budou odpovídat názorům ve společnosti,« uvedl Filip.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Zároveň apeloval na kolegy z politických stran, které mají většinové zastoupení v Senátu, aby s horní komorou vyjednávali tak, že jde o volby do Poslanecké sněmovny. »Aby Senát nechal na nás, na poslancích Poslanecké sněmovny, v jakém systému budeme volit,« dodal Filip.

Čtrnáct volebních krajů má své opodstatnění také podle místopředsedy ústavně-právního výboru Stanislava Grospiče (KSČM). Model jednoho volebního obvodu, jak ho znala například prvá Československá republika, se podle něj nikdy plně neosvědčil. »Má své určité klady, ale má také velké nevýhody, protože menší části republiky s menší koncentrací obyvatelstva jsou vždycky přehlasovávány těmi většími celky s větší koncentrací obyvatelstva,« uvedl Grospič. První Československá republika se to podle něj snažila různými způsoby vyrovnávat. »Ale ne vždy se to dařilo, a přestože volební období tehdy bylo sedmileté, tak ani jednou nedošlo svému plnému konci a vždycky se konaly předčasné volby,« upozornil Grospič. Nejrozumnější by tak podle něj bylo zůstat u návrhu se 14 kraji a hledat vhodné řešení přepočtu mandátů.

Strany se většinou shodují na přidělení mandátů podle celorepublikového zisku kandidujících uskupení, která se do Sněmovny dostanou, a následném přerozdělení mezi jednotlivé kraje.

Parlament bude muset po zásahu Ústavního soudu rozhodnout také o tom, zda zvýší pětiprocentní vstupní limit pro volební koalice.

Vládní novela v obou variantách zachovává pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny pro jednotlivé strany. V případě koalic by podle kabinetu měly být hranice zvýšeny na sedm, devět a 11 procent podle počtu koaličních stran. Zástupci obou komor se minulý týden shodli na tom, že zvýšené limity pro koalice by měly být pouze dva. SPD prosazuje nikoli sedm a devět procent, ale devět a 13 procent.

(jad)