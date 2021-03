Hrad Žebrák. FOTO - Wikimedia commons

Lidé si oblíbili zříceniny

Téměř o třetinu nižší návštěvnost státních památek v ČR, kterou způsobila opatření proti šíření koronaviru, dala nejvíce přetíženým objektům vydechnout. Naopak nárůst počtu návštěvníků zaznamenaly hradní zříceniny, řekla mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) Jana Hartmanová.

»V posledních několika letech zaznamenáváme u menších objektů mnohem vyšší růst návštěvnosti než u objektů větších,« doplnila. Největší nárůst návštěvnosti v roce 2020 měly zámky Opočno, Raduň a Hradec nad Moravicí. Opočno navštívilo loni téměř 60 000 lidí, meziročně o 10 000 návštěvníků více. Úspěšnou sezonu za sebou mají také hradní areály a hradní zříceniny. I přes koronavirovou pandemii meziročně vzrostla návštěvnost hradům Rabí, Velhartice, Bítov, Žebrák a Krakovec.

NPÚ má ve správě stovku státních hradů, zámků a dalších památek. Loni byly na jaře památky uzavřeny skoro dva měsíce, o prázdninách však návštěvnost dosáhla podobné úrovně jako v minulých letech. Přesto do konce hlavní sezony, tedy do konce září, památky navštívilo 3,613 milionu lidí. V předchozím roce to ve stejném termínu bylo 4,6 milionu lidí. V roce 2019 ale za celý rok dosáhla návštěvnost téměř 5,3 milionu lidí, protože mohli chodit až do konce roku a i díky adventním akcím. Ty se ale loni kvůli pandemii nekonaly, několik málo objektů otevřených v prosinci roční návštěvnost zvýšilo jen nepatrně na 3,616 milionu lidí.

V meziročním srovnání činil propad výnosů v roce 2020 přes 190 milionů korun. Od zřizovatele NPÚ dostal na pokrytí ztráty 160 milionů. »I z toho důvodu jsme zatím nemuseli přikročit k omezení plánovaných obnov z provozních prostředků,« uvedla mluvčí. Práce na památkách financované evropskými fondy nebo investičním programem ministerstva kultury podle ní také pokračují, protože nejsou ztrátou ve výnosech dotčeny.

NPÚ má rozpočet téměř z poloviny krytý výnosy a vydělat si musí skoro 600 milionů korun ročně. Velkou část výnosů tvoří také pronájmy, památky mají oblíbené zejména filmaři, ale také třeba svatebčané. Svatby se kvůli pandemii loni konaly v omezených režimech, natáčet se ale kromě dvou jarních měsíců mohlo. »Výnosy z pronájmů za účelem filmování činily v loňském roce 5,6 milionu korun, v meziročním srovnání je to o 9,8 milionu méně než v roce 2019,« uvádí NPÚ. Natáčelo se třeba na hradě Křivoklát, zámku Slatiňany či pražské Invalidovně.

Pandemie ale paradoxně památkám přinesla i výhody. »Zejména nejnavštěvovanější památky jako Český Krumlov, Lednice či Hluboká, které byly v minulých letech na hranici svých kapacit, přestávku potřebovaly,« uvedla mluvčí.

