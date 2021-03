Vzdělání dostává na frak

Řada žáků, studentů a učňů už téměř rok nechodí do školy. Občas se do ní na pár dní podívají a potom zase zůstanou doma. Distanční výuka, přes snahu učitelů, žáků i jejich rodičů, pochopitelně nemůže být plnohodnotná té klasické, kdy jsou děti ve třídě. Přímý kontakt s učiteli i se spolužáky nenahradí žádný počítač ani mobil. To se týká vzdělání, sociální gramotnosti i přípravy na život vůbec.

Vím, že na prvním místě musí být zdraví. Ovšem považuji za neodpustitelné, že vláda, respektive ministerstvo školství, dodnes nebylo schopno připravit podmínky pro možnou výuku. Zanedbalo včasné zajištění a přípravu testování žáků a pracovníků škol, o očkování učitelů se vedly jen dlouhé řeči.

Teď tomu dal navíc ještě korunu premiér Babiš návrhem na tzv. úřednickou maturitu. Jestli je to to, o čem sní, když zrovna nespí, tak ať si raději zdřímne. Jeho nápad, že současní maturanti vlastně maturovat nemusí, že stačí zprůměrování známek z jejich studijních let a budou mít »štempl« o úspěšném složení maturity, ale zároveň, kdo chce, tak ten maturovat může, je na hlavní cenu města Kocourkova.

Ví pan premiér, že už nyní došlo, vzhledem k situaci, k zjednodušení maturity? Že jsou zrušeny slohové práce a prodloužen čas pro vyplnění testů jednotlivých zkoušek, v nichž mají být navíc omezeny, příp. zrušeny některé úlohy?

Proti Babišovu nápadu se okamžitě ozvali představitelé škol a školských asociací. Nedivím se jim. Znají terén a vědí, že příprava studentů na zkoušku dospělosti probíhá, byť distančním způsobem. Další a další snižování požadavků na maturitní zkoušku, potažmo na vzdělání jako takové, je nepřípustné.

Tento skvost vyřčený premiérem lze považovat jen za další hřebíček do rakve kdysi velmi kvalitního vzdělávacího systému v naší zemi.

Marta SEMELOVÁ, vedoucí Odborné sekce školství ÚV KSČM