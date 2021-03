Kvadratura dluhu

Kvadraturou rozumíme v matematice zjištění obsahu roviny vymezeného čarou. V ekonomice bychom analogicky mohli kvadraturu nezávazně charakterizovat jako průnik vzájemně se ovlivňujících matematicky vyjádřitelných ekonomických veličin: příjmů, výdajů a výsledného salda. V případě České republiky lze hovořit o nebezpečné dluhové pasti, kdy zmíněný průnik obsahující střet a současně symbiózu plánovaného a následně reálného výsledku hospodaření státu se dostal do stavu permanentní krize. Vytloukání klínu klínem se tomu říká.

Pokud se k tomu přidá ekonomická negramotnost a politická i kádrová neodpovědnost vlády, mravní marasmus projevující se bezkoncepčností v řízení a organizaci práce, vzájemné vydírání, každodenní vyřizování si účtů před zraky veřejnosti a (doufejme, že zatím pouze) politická a morální korupce. Hovořit o zmatečnosti jednání vlády, o chaotickém ekonomickém, sociálním i hodnotovém pohrdání občany, kteří se stali bezbrannými loutkami v rukou ambiciosních rádoby expertů a politických parvenu, by bylo nošením dříví do lesa. Poslední akci »závodní jídelny« nemohu nazvat jinak než jako kolosální blbost, za kterou by se vláda měla omluvit a autor opatření odstoupit.

To však jsou pouhé drobnosti vzhledem k celkové činnosti vlády. Zde je namístě upozornit na kolosální hazardování s budoucností státu jeho bezkoncepčním zadlužováním. Úspory z kladného schodku státního rozpočtu za posledních necelých 10 let ve výši 480 mld. Kč se tiše »vytratily« a byly »nahrazeny« záporným schodkem pro rok 2020 ve výši 500 mld. Kč, a pro stávající rok ve výši dvojnásobku jednoho bilionu korun. Parlament to schválil, jak by ne, když jde o body pro nadcházející volby. To že každý z nás je tímto rozhodnutím zadlužen devadesáti tisíci korun, není podstatné.

Kvadratura dluhu spočívá v tom, že si vláda půjčí prostředky od svých občanů (ale i bank a mezinárodních bankovních institucí). Takto získané, často inflační peníze »vrací do ekonomiky« zvýšenou spotřebou domácností (především zvýšením cen, tedy bez reálného zvýšení efektivnosti ekonomiky), případně investicemi do infrastruktury (zpravidla nikterak efektivní, často typu zbytečných nepromyšlených a nepotřebných pomníků). Výsledkem je šturmování při čerpání prostředků, zejména těch, které přicházejí z nenáviděné Evropské unie. Můžeme si o evropské integraci myslet cokoli, nicméně stále ještě je určitou jistotou, že se kvadratura dluhu nerozvine do nezvládnutelné výše.

Ladislav ŠAFRÁNEK