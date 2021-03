A soudí se a soudí

Jsme republika soudců. Kdysi se tomu říkalo sudičů, ale to bylo za Rakouska a lidé se soudili i kvůli několika decimetrům půdy. Také mezi sourozenci byly rozpory. Šlo o majetek a majetek to bylo víc než cokoli jiného.

Dnes je také doba souzení, ale jiného. Soudíme se o to, zda dodržovat nouzová opatření, jestli podle toho či ono zákona je to správné, zda ústavní paragrafy použít tak či onak a přitom nad námi visí doslova »Damoklův meč«, který, když chce, tak padne na kteréhokoli z nás. A soudci nadále soudí a přemýšlejí, zda to či ono rozhodnutí je v souladu s tím či oním zákonem. Je úplně jedno, že nemocnice jsou přeplněny, že v některých není už kam ukládat nemocné, a pokud ano, pak není personál, který by ošetřoval. Ještě ovšem nejsme za hranou, kdy už není kam ustoupit. Lidé sice umírají »na covid« či »s covidem«, ale i to prý musí být podle práva. Tak nás alespoň přesvědčují jeho vykladači. Chápu je. Jim v jejich uzavřených kancelářích nehrozí smrt, nejsou v první linii a tak přijímají rozhodnutí, která jen ztíží rozhodování. Je to normální? Nebo jsme šašky jenom uprostřed Evropy?

Otakar ZMÍTKO