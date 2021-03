Ilustrační FOTO - Pixabay

Posvítí si na demonstrace

Policisté budou o víkendu kontrolovat při demonstracích svolaných do některých měst v ČR dodržování pravidel, která jsou omezena kvůli šíření koronaviru. Zaměří se mimo jiné na to, zda účastníků protestů je povolený počet, jsou jen z okresu, kde se akce koná, a mají předepsanou ochranu nosu a úst.

Mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík připomněl, že podle současných pravidel je právo na shromažďování omezeno od 4. do 21. března počtem účastníků, kterých může být maximálně sto, místem jejich bydliště a časově. Shromáždění se mohou podle usnesení vlády konat jen v době od 5.00 do 20.59 a smí se jich účastnit jen lidé, kteří mají trvalý pobyt nebo bydliště v okrese, kde se koná. Akce může být jen venku, její účastníci musí být v maximálně dvacetičlenných skupinách, mezi kterými musí více než dvoumetrový rozestup. Všichni musí mít nasazen respirátor, obličejovou masku nebo jinou předepsanou ochranu dýchacích cest.

»Policie žádá svolavatele i účastníky shromáždění, aby shora uvedená pravidla respektovali,« uvedl mluvčí.

Na sobotu svolala iniciativa My společně demonstraci do Písku a o den později do Prahy. V hlavním městě je na nedělní odpoledne naplánovaná rovněž demonstrace, kterou pořádá iniciativa Chcípl PES.

(ste)