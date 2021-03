Ilustrační FOTO - Pixabay

Po 21. březnu bude lépe?

Denní přírůstky nově nakažených koronavirem se začínají stabilizovat. Dá se předpokládat, že epidemie začne brzdit. Pokud se situace zlepší, bude možné po 21. březnu zrušit ta nejstriktnější opatření, jako je například omezení pohybu v katastru obce, řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Ministr dodal, že po 21. březnu však určitě nenastane masivní rozvolňování. O tom bude možné uvažovat až ve chvíli, kdy bude hospitalizováno asi 3000 pacientů a méně.

Zátěž jednotek intenzivní péče podle Blatného ještě narůstá. Denně přibývá přes 2000 nakažených seniorů, takže se dá očekávat, že ještě asi deset dní budou nemocnice přijímat 600 až 700 nových pacientů denně. Všemi kraji se postupně šíří nakažlivější britská mutace koronaviru, která podle Blatného už v ČR převládla.

Blatný za pozitivní ale označil, že počty nově nakažených přestaly eskalovat a začínají se stabilizovat. S vysokou pravděpodobností se dá podle ministra předpokládat, že s určitým časovým odstupem začne epidemie brzdit. I přesto je ale podle něj důležité dodržovat všechna platná opatření včetně testování zaměstnanců.

ARO a JIP už nemají lůžka

Laboratoře ve čtvrtek v ČR potvrdily 14 554 nových případů nákazy koronavirem. Je to méně než v úterý a ve středu a také o 28 méně než před týdnem. V nemocnicích bylo ve čtvrtek 8153 lidí s koronavirem, o 261 méně než ve středu, ale o 700 více než před týdnem. V těžkém stavu je 1735 z nich.

Od začátku epidemie zemřelo v ČR 21 325 lidí s prokázanou nemocí COVID-19, z toho 9385 od začátku letošního roku. Za čtyři březnové dny je to zatím 638 úmrtí. Z podrobnějších dat hygienických stanic vyplývá, že zhruba 90 procent úmrtí připadá na seniory nad 65 let. V posledních týdnech ale přibývají mezi mrtvými i mladší ročníky. Testy za rok epidemie dosud odhalily v ČR 1,299 milionu nakažených.

Nejhorší epidemická situace je nyní na Kolínsku, kde na 100 000 obyvatel připadá 1302 nově potvrzených případů za posledních sedm dní. Následuje Tachovsko s 1216 novými případy na 100 000 obyvatel za týden.

Kapacita intenzivní péče se blíží vyčerpání. Karlovarský kraj nemá aktuálně žádná volná lůžka na ARO a JIP, Plzeňský má jedno lůžko, Liberecký dvě a Pardubický tři lůžka. Méně než deset lůžek má i Středočeský a Ústecký kraj.

Česká republika proto aktivovala zahraniční pomoc a požádala o součinnost s umístěním minimálně desítek pacientů do Německa, Švýcarska a Polska. O transportu do zahraničí rozhodne ošetřující lékař. Odešle ministerstvu formulář s žádostí, úřad jej vloží do evropského systému včasného varování a reakce. Nemocnice následně zajistí dokumentaci pacienta v jazyku přijímající země a získá souhlas pacienta s převozem, uvedl náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý. Pokud je nutné péči v zahraničí hradit, schválí ji zdravotní pojišťovna.

Odměny v květnu

Blatný též uvedl, že zdravotníci v nemocnicích dostanou odměny, které jim ministerstvo přislíbilo za jejich pracovní nasazení během koronavirové pandemie, v květnové výplatě. Měli by obdržet částku srovnatelnou s loňskem, řekl Blatný. Loni zdravotníci v nemocnicích obdrželi za jarní měsíce navíc 75 000 korun hrubého. Odměny dostanou i zdravotníci, kteří pracují mimo nemocnice. Peníze by jim měly jít díky změně kompenzační vyhlášky.

Návrh, který bude řešit vyplacení odměn zdravotníkům v nemocnicích, předloží Blatný na pondělním jednání vlády. Pokud jej vláda schválí, vypíše se podle Blatného dotační program, ze kterého se prémie budou vyplácet.

Kromě toho ministerstvo jedná se zdravotními pojišťovnami o novelizaci kompenzační vyhlášky, která by měla zajistit i odměny pro zdravotníky z ambulantního sektoru. Podle Blatného by tyto odměny měly dosáhnout také asi 75 000 korun. Loni jim náležela odměna 30 000 korun.

Celkové náklady, které půjdou ze zdravotního pojištění, budou podle Blatného téměř dvojnásobné oproti loňsku.

