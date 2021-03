Cílem KSČM je ochrana zdraví a životů obyvatel ČR

Výkonný výbor ÚV KSČM vydal na svém zasedání stanovisko k současné pandemické situaci. Přetiskujeme jej v plném znění:

Před rokem se v České republice objevily první případy nákazy celosvětové pandemie SARS COVID-19. Díky obětavosti zdravotníků a odpovědnosti lidí jsme na jaře epidemii zvládli. Nyní je Česká republika nejhorší na světě a v souvislosti s koronavirovým onemocněním zemřelo již více než 20 000 lidí. Vláda promarnila důvěru lidí a udělala kolem pandemie mnoho zásadních chyb. Výraznou měrou přispěla svým chaotickým až neprofesionálním přístupem k tomu, že lidé často nechtějí dodržovat restriktivní opatření, podléhají dezinformacím a konspirativním teoriím. Nemocnice jsou na pokraji kapacit, zdravotníci svých fyzických a duševních sil, řada lidí má velké ekonomické problémy nebo se ocitli na pokraji krachu bez účinné pomoci a kompenzací ze strany státu. Zdravotníci stále čekají na své slíbené odměny, ale úředníci na ministerstvu zdravotnictví je již obdrželi. K tomu dnes ani nelze předvídat, jaké budou dopady na zdraví a životy těch, kteří jsou nuceni dlouhé měsíce odkládat potřebnou péči a preventivní prohlídky. Boj s pandemií musí být postaven na třech základních pilířích. Kromě dodržování hygienických opatření, je to zejména urychlené očkování a testování. KSČM od počátku upozorňovala na to, že se ČR při nákupu vakcín nesmí spoléhat pouze na to, co vyjedná a nakoupí byrokracie EU. Evropská léková agentura (EMA) je v případě schvalování vakcín nejen příliš pomalá, ale ani nemůže trvale nahradit národní orgány. Farmaceutické společnosti si mohou navíc krátit dodávky, jak chtějí. Neschválení EMA není důvodem k tomu, že bychom neměli jednat o očkovacích látkách i s Ruskem, Čínou a dalšími státy. Ministerstvo zdravotnictví může na základě doporučení SÚKL vakcínu schválit pro emergentní využití pro ČR.

KSČM prosazuje návrat dětí do škol, který bude možný jen na základě testování a prioritního očkování učitelů. Výběr firmy, která antigenní testy dováží, i výběr testů samotných, ale vzbudil velké pochybnosti. Vláda se tak opakovaně zachovala nekompetentně a netransparentně.

Hlavním cílem KSČM zůstává ochrana zdraví a životů obyvatel ČR. Rychlá vakcinace, testování a trasování je jedinou cestou na zvládnutí epidemie a návrat k potřebnému běžnému životu. KSČM vyzývá vládu, aby přestala nadřazovat své politické a osobní zájmy nad ochranu zdraví i životů občanů České republiky a zajistila dostatek vakcín, léků proti COVID-19, včetně různých druhů kvalitních testů.

VV ÚV KSČM, 5. 3. 2021