Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Začalo zasedání čínského zákonodárného sboru

V Pekingu začalo každoroční zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců, tedy čínského zákonodárného sboru, které potrvá do 11. března.

Na jeho úvod oznámilo ministerstvo financí, že vojenský rozpočet, druhý největší na světě po USA, letos vzroste o 6,8 %. To je podle tiskových agentur mírné zvýšení oproti loňsku, kdy výdaje na obranu vzrostly o 6,6 % oproti předchozímu roku.

Peking počítá s tím, že letos na ozbrojené síly vynaloží 1,35 bilionu jüanů, což představuje ekvivalent 209 miliard dolarů (asi 4,6 bilionu Kč). To je třikrát méně než na obranu vynakládá Washington, poznamenala agentura AFP.

Obranné výdaje USA v loňském fiskálním roce činily 714 miliard dolarů a očekává se, že letos vzrostou na 733 miliard, poznamenala agentura Reuters. Dodala, že šestým rokem za sebou je růst vojenských výdajů Číny jednociferný, loni byl kvůli pandemii nejnižší za tři dekády a víceméně odpovídá záměru dosahovat šestiprocentního hospodářského růstu. Údaj o obranných výdajích je pozorně sledován jako barometr ukazující, jak bude Čína posilovat své ozbrojené síly.

Čína se podle loňské zprávy Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru (SIPRI) stala druhým největším výrobcem zbraní na světě za Spojenými státy. Na třetí příčku tak odsunula Rusko. Téměř všechny zbraně, které Čína vyrobí, zůstávají na domácím trhu.

V úvodním dnu zasedání čínského parlamentu vystoupil místopředseda jeho stálého výboru Wang Čchen s návrhem na změny volebního systému v Hongkongu. Změny by se měly týkat především hongkongských parlamentních voleb. Kandidáty na poslance by měl v budoucnu nominovat volební výbor, který má 1200 členů, z nichž většina je věrná vládě v Pekingu. Některé poslance by tento orgán i volil. Dosud výbor nominoval kandidáty při volbách nejvyššího představitele (správce) Hongkongu.

»Volební výbor bude pověřen novou funkcí volby značné části členů hongkongského parlamentu a bude se přímo účastnit nominace všech kandidátů na poslance,« uvedl Wang Čchen. Oznámení o úpravě hongkongského volebního systému na plenárním zasedání čínského parlamentu se obecně očekávalo.

(čtk)