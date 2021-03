Skvrny, skvrnky, pachy, okna…

Na téma odstraňování skvrn a skvrnek »kdečeho« jsme již dříve psali. Přesto existují zkušenosti našich babiček a maminek, které jsme buď nezmínili vůbec, či je zmínili jen okrajově. Jaro je na krku, a proto soudíme, že se vám mohou hodit.

Pokusíme se neopakovat se, i když se (zcela vědomě) některým osvědčeným nápadům nebudeme vyhýbat. Ocet, to je oblíbené téma. Proto jen připomeňme, že umí odstranit vodní kámen, neředěný zabraňuje vzniku plísní (stačí ohrožené místo občas octem přestříkat a přetřít), má i sterilizační účinek, a je proto vhodný na dezinfekci koupelny a toalety, odstraňuje některé skvrny. Nikdy ho nepoužívejte na mramorové plochy! Čistí drahokamy, pozlacené kovy, měď, mosaz, chrom, skvrny od bláta, klihu i krve, mléka, ořechů, červené řepy, též i od zvratků. Opomíjená jedlá soda pohlcuje v ledničce pachy, čistí skvrny od ovoce, vaječného žloutku, jejím roztokem perfektně umyjete rámy oken, vyčistíte jím i chromové nádobí. Pomůže i s očistou připálených hrnců. To vše babičky znaly a znají.

A teď tedy ke skvrnám. Čerstvou skvrnu od červeného vína posypte silnou vrstvou soli, po vsáknutí sůl odstraňte a ubrus vyperte. Na skvrny od hořčice položte na zhruba 15 min. plátek syrové cibule, potom vyperte. Dobrým řešením je i prosté vyprání (jak jinak, že) v octové vodě. Starší skvrny od kávy namáčejte střídavě do horké a studené vody. Pokud flek nezmizí, navlhčený ho potřete jádrovým mýdlem, nechte pár minut působit, poté namočte do horké vody a v ruce vyperte. Čerstvé skvrny od krve vyčistí vlažná voda s octem, nebo je vyperte ve studené vodě. Zaschlé a staré perte ve studené mýdlové vodě, teplou vodou, či dokonce vyvářením je neodstraníte. Jiným řešením, které naše babičky dobře znaly, je namočení látky se zaschlou krví na jeden den do studené vody, a poté místo vytíraly roztokem čpavku. Nebo jednodušeji – skvrnu namočily do silnějšího roztoku soli ve vlažné vodě a poté je vytíraly například ručníkem. Postup opakovaly, dokud skvrna nezmizela.

Rtěnku, kterou najdete na límci košile či tričku synka vrátivšího se ze schůzky (ano, z rande, jak jinak) s dívkou netřeba zkoumat, ale odstranit. Třeba čistým lihem, potom vyperte…

Tuk na košili či blůzce vyperte v mýdlové vodě, pokud je na šatech čerstvý flek, posypte ho bramborovým škrobem, v nouzi i hladká mouka postačí, nechte delší dobu působit, poté poškozené místo vykartáčujte. Vosk z oděvu odstraňte klasicky – shora i zdola dejte savý papír a teplou žehličkou přežehlete, dokud se vosk do něj nevpije. Vepřové sádlo pomůže odstranit skvrny od bílého vína.

A tak lze ještě dlouze pokračovat.

Třeba s úklidem. Úklidovou jedničkou je již v úvodu zmíněný ocet.

Je skvělý k mytí podlah a obkladů v kuchyni i koupelně, i k leštění oken a zrcadel. Okna a zrcadla se budou lesknout i bez octa a chemie. Omyjte je pudingovým práškem nebo kukuřičnou či bramborovou moučkou, kterou používáte k zahušťování polévek a omáček. Rozpusťte je v troše vody. Po zaschnutí skla vyleštěte starými novinami. Stačí pár tahů, a hotovo!

Citron (jeho šťáva) vrátí lesk skleněnému nádobí, nablýská obkládačky a vodovodní armatury. Když potřete umyvadlo citronovou kůrou se zbytky šťávy, nebudou na něm skvrny po vodě. Zbytky citronu změkčí kůži na rukách lépe než kdejaký drahý krém. Však to babičky věděly, a i proto měly možná ručky hedvábné, byť tvrdě pracovaly. Pravda, občas sáhly po vepřovém sádle, které používaly místo drahých krémů na ruce. A jen na okraj připomínám radu současných babiček, které používají mikrovlnnou troubu. K její očistě vložte do misky s vodou pár koleček citronu, zapněte troubu na tři až pět minut, potom ji do sucha vytřete. A je to!

Soda očistí kuchyňské nádobí včetně připálených hrnců, změkčuje vodu na praní a mytí, je výborným prostředkem k bělení tkanin.

Olivový nebo lněný olej smíchejte se špetkou soli a použijte ho k čištění zašlého povrchu staršího nábytku. Sůl nebo prášek do pečiva v poslední máchací lázni dodají záclonám pevnost a sněhobílou barvu. Peroxid vodíku je dokonalým dezinfekčním prostředkem, ničí bakterie, viry a některé plísně, odstraňuje skvrny od kávy, čaje, vína a ovoce. Ne že bychom to všechno znali, naše babičky a jejich dcery však si byly úspěchem jisté.

A tak ještě něco málo přidáváme… Dlaždice na podlaze předsíně, koupelny či WC dobře umyjete ve vlažné vodě s rozpuštěným mazlavým mýdlem, ano, s tím, které používají malíři pokojů k očistě stěn před malováním, poté je omyjte čistou vodou a vytřete do sucha. Úspěch zaručen…

Koberec a jiné podlahové krytiny zprvu prohlédněte a zbavte skvrn od kdečeho. Líh, benzin, voda a ocet vám s tím pomohou. Barvy oživíte setřením koberce vlhkým mopem s octovou vodou. Po zaschnutí důkladně koberec vyluxujte. I babičky to tak dělaly.

K očistě zašlých příborů a skvrn na porcelánovém nádobí použijte, tak jako naše babičky, šťávu z cibule nebo z kysaného zelí. Ale i silnější octová (jak jinak, že?) voda pomůže. Opláchněte a do sucha vytřete.

Když už jste se pustili do nádobí a příborů, vyčistěte i kuchyňskou linku a sporák. Vaši pozornost si zaslouží i lednička a mrazák. Staré potraviny vyhoďte, k omytí a dezinfekci použijte (ano, správně) octovou vodu. Tu použijte i k omytí kuchyňské linky.

A podívejte se i na odpady. Netřeba je rozebírat, i když jednou za rok se to hodí. Ucpané odpady vyčistíte jedlou sodou zalitou horkým octem! A co dodat? Snad jen – to jsou babičky!

(jan)