Roušky pro pražskou záchranku

Desinfekce nahradila šampaňské

Hlavní výhru za první místo v soutěži Anděl mezi zdravotníky 2020 převzal tento týden z rukou Davida Novotného, ředitele soutěže, její vítěz MUDr. František Ždichynec. Klíčky od luxusního vozu Kia Sportage na rok předal ředitel společnosti Milan Štědra ze společnosti Autobond Group.

Nablýskané, nové auto Františka Ždichynce vyloženě nadchlo. »Mám dvě auta jiné značky, ale tohle se mi hodně líbí. Bohužel, nemám s ním kde parkovat. Bydlím na Vinohradech a tam to není jednoduché. Mám čím jezdit, a stejně není kam, ani na chatu se teď nedostanu. Uvažujeme o tom, jestli by auto po tu dobu nešlo využít na pražské záchrance, kde stále na částečný úvazek pracuji jako koroner,« uvedl s úsměvem Ždichynec a mluvčí ZZS hl. m. Prahy Jana Poštová souhlasně přikyvovala: »Že by se z auta stalo lékařské vozidlo pro naše posádky, to asi ne. Ale je reálné, že by dokázalo někde v provozu těmto posádkám pomáhat. Doktor Ždichynec je legenda naší záchranky a jsme na něj nesmírně pyšní. I svým umístěním v soutěži dokázal, jak velkou osobností je. I když k účasti v projektu Anděl mezi zdravotníky jsme ho museli přemlouvat.«

Předseda představenstva Autobond Group a. s. Milan Štědra byl rád, že auto předává do rukou zkušeného řidiče. Vždyť Ždichynec kdysi začínal na záchrance jako řidič. »Jsme rádi, že jsme se Anděla mezi zdravotníky zúčastnili. Vítěz byl i mým favoritem a doufám, že mu roční užívání vozu udělá radost. Na příští ročník se těším a doufám, že se sejdeme už bez roušek,« řekl Štědra.

Též další část výhry vítěze Anděla mezi zdravotníky, 2000 kusů roušek od firmy Medilab České Meziříčí, putovala z rukou majitele firmy Roberta Zaketoviče na pražskou záchranku.

Slavnostní předání klíčků od nablýskaného vozu

Křest kalendáře

Zcela netradičně přítomní pokřtili také kalendář Anděl mezi zdravotníky, který nafotil Jiří Herman ml. v resortu Chateau Šanov. Alkohol se použít nesměl, a tak kmotři vzali zavděk desinfekcí. Ze známých osobností, které můžete v kalendáři vidět, se křtu zúčastnili Marcela Březinová, Mojmír Maděrič, Bára Fišerová a Lucie Zedníčková s dcerou Amélií Pokornou.

Březinová se v kalendáři může pyšnit fotografií právě s vítězem soutěže. »S Františkem se fotilo krásně, on je neskutečně vtipný a hodně jsme se u toho nasmáli. Přeji mu, aby s novým autem najel spoustu kilometrů bez nehod a s láskou. Já řídím už hodně dlouho a ráda. Mne to uklidňuje. Můj auťák sice není nejmladší, ale miluju ho. Učím se při jízdě texty, poslouchám muziku, audioknihy. Jo, mám to auto ráda,« řekla zpěvačka.

Ředitel soutěže David Novotný tímto zakončil první ročník a už přemýšlí o nastávajícím. »Uspořádat první ročník v nepříznivých covidových podmínkách bylo hodně náročné, ale povedlo se. Druhý ročník je plánovaný na 28. srpna v Náchodě a opět se mohou hlásit pracovníci ze zdravotnictví a sociálních služeb, medici, lékárníci. Už mi začínají chodit přihlášky,« uvedl na závěr David Novotný a doufá, že se s Františkem Ždichyncem, jako čestným hostem, opět potká v Náchodě při druhém ročníku projektu Anděl mezi zdravotníky.

FOTO – Anděl mezi zdravotníky