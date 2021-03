Jak v Česku prohrát boj s koronavirem

Když jsem ne příliš dávno psal článek Jak prohrát boj s koronavirem v USA (Haló noviny, 5. října 2020), netušil jsem, jak aktuální téma to brzy bude i pro Česko. Že podobně jako ve Spojených státech bude hrát rozhodující roli masová nekázeň části občanů tváří v tvář kruté pandemii a boj tzv. deep state (hlubokého státu) proti vládě, tentokrát nikoliv Donalda Trumpa, ale Andreje Babiše.

Rozhodující složky »hlubokého státu« proti vládě ČR jsou tyto:

1. Hromadné sdělovací prostředky hlavního proudu v čele s Českou televizí a Bakalovými médii.

2. Nesmiřitelná opozice, tj. strany tzv. demobloku (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Starostové), dále SPD a Piráti.

3. Výrazná většina Senátu Parlamentu ČR.

4. Justiční mafie, která znemožňuje protikoronavirová opatření a nestíhá množství trestných činů souvisejících s pandemií.

5. Zrada části vzdělanců ČR. Při pandemii nového druhu koronaviru SARS-CoV-2 (dál koronaviru) je zvlášť odporný boj proti karanténě ze strany několika lékařů, zejména šéfa zubařů Romana Šmuclera, senátora Jana Žaloudíka z ČSSD, profesora Jana Pirka, rektora Karlovy univerzity Tomáše Zimy (proti létu 2020 zmoudřel, ještě před tím, než si ho koronavirus krutě podal), skupiny lékařů z Bulovky, Soni Pekové (její letní předpověď, že do Vánoc koronavirus sám vymizí)… Motivy jednotlivých lékařů nebyly shodné. Někde šlo jen o snahu se zviditelnit. Pozitivní je, že se k takové a podobné špíně nepřipojil žádný epidemiolog.

6. Vedení Evropské unie, zvláště pak její neschopní epidemiologové (tři dny před vypuknutím pandemie v severní Itálii se usnesli, že »pandemie nového druhu koronaviru je v Evropě pravděpodobná málo«), a Evropská komise, zuřivě bojující proti uzavírání státních hranic, čímž citelně napomáhá šíření nemoci, a odmítající možné dodávky ruské vakcíny Sputnik V v zájmu velkých špinavých kšeftů západních farmaceutických firem. Při opatřování západních vakcín přitom předvedla obludnou nekompetentnost. V důsledku toho zbytečně umírají další a další lidé a mnohonásobně více lidem koronavirus vážně poškozuje životně důležité orgány.

Společné všem těmto složkám je to, že systematicky házejí vládě klacky pod nohy (tzv. demokratická opozice kritizuje vládu jak za zavádění a přitvrzování karantény, tak za její rozvolňování, zvlášť nešikovně předseda ODS Petr Fiala) podle nechvalné zásady »Čím hůře (pro vládu), tím lépe (pro nesmiřitelnou opozici)«. Tuto taktiku používala česká pravice v roce 1947 a vykoledovala si tak drtivou porážku v únoru 1948. Chtějí si ji zopakovat? Možná jen věří hrubě překroucené historii o údajném komunistickém puči, ač reálně šlo o pokus o ústavní svržení Gottwaldovy vlády. Možná sází na vymývání mozků médii hlavního proudu.

V úhrnu tyto složky »hlubokého státu« u nás poměrně úspěšně rozvracejí boj s koronavirem.

Když jsem na podzim 1980 začínal aspiranturu na Ekonomickém ústavu, dal mi můj školitel Alexej Bálek mimo jiné radu: »Když něčemu nerozumíš, tak o tom na veřejnosti nemluv a hlavně nepiš.« Ano, pokora je pro mnoho lidí, odborníky nevyjímaje, již mnoho let věc neznámá. Výsledkem je, že v důsledku šíření nového druhu koronaviru s označením SARS-CoV-2 k 22. únoru 2021 zpravidla zbytečně zemřelo na 19 330 občanů Česka.

Mezinárodní srovnání

Světová statistika v počtu zemřelých s koronavirem na milion obyvatel uvádí k 22. únoru v České republice 1803, tj. páté nejvyšší hodnoty v Evropě i ve světě. Tabulku vede malý Gibraltar (2672), druhé je malé San Marino (2119), třetí Belgie (1885), čtvrté Slovinsko (1816), šestá je Velká Británie (1770), sedmá Itálie (1585), osmé Portugalsko (1568), deváté USA (1538), 23. je Švédsko (1247), 24. Slovensko (1191), 25. Brazílie (1155), 29. Polsko (1115), 36. je pak Rakousko (928). Nesleduji přitom státy se zjevně nevěrohodnou statistikou (mimo jiné celá subsaharská Afrika) a většinu ministátů. Část států v rozporu se skutečností nevykazuje prakticky nic.

Ve statistice lze jistě hledat chyby skutečné i domnělé, leč nic to nemění na skutečnosti, že ČR se nachází mezi nejhoršími a že si za to může převážně sama. Nejméně zemřelých na milion obyvatel vykazují Severní Korea (0 – je to efekt politiky důsledného izolacionismu), Vietnam a Tchaj-wan (0,4), Čína (3), Nový Zéland (5), Kuba a Hongkong (26), Jižní Korea (30), Austrálie (35), Japonsko (59) a v Evropě nejméně postižené Norsko (111).

Chyby české vlády

Zatímco první jarní vlnu pandemie vláda zejména včasným vyhlášením karantény včetně zastavení významné části ekonomiky a uzavřením státních hranic pro pohyb občanů zvládla dobře, od května minulého roku se dopouští vážných chyb. První bylo předčasné rušení karanténních opatření. Karanténa je nepříjemná, o rozsáhlých ekonomických i mimoekonomických škodách nemluvě. Problém je, že každá nedůslednost v boji s pandemií se mstí, umožňuje opětné šíření zákeřného viru. Byly tu psychologické aspekty (minimální počet zemřelých v důsledku pandemie a snížení viru letním počasím vyvolalo chybnou představu, že vlastně o nic moc nejde). Plné zrušení karantény (od 1. července 2020 zůstalo pro řadové občany jediné opatření, povinnost nosit roušku v pražském metru) bylo neodůvodněné. Podivná žranice politiků ortodoxní opozice a představitelů »pražské kavárny« na Karlově mostě v Praze 30. června byla příznačná.

Růst počtu koronavirem nakažených v létě byl sice mírný, ale zneklidňující, navíc s rizikem prudkého nárůstu na podzim. Významně k tomu přispíval cestovní ruch domácí i zahraniční. Premiér Babiš s ohledem na blížící se krajské a senátní volby nevyslyšel ani krotké doporučení epidemiologů obnovit povinnost na veřejnosti nosit roušky. V půlce září se zhroutilo trasování pozitivních s koronavirem. Znovuzavádění karantény po volbách přišlo pozdě, navíc se setkalo s odmítáním významné části občanů. Druhá vlna pandemie se rozjela s drtivými důsledky na veřejné zdraví. Žaluje 18 400 zemřelých občanů v roce 2020 navíc proti průměru pěti předchozích let. Z toho dvě třetiny jdou přímo na vrub pandemie a zbylá třetina nepřímo (ochromením zdravotnictví). Třetina zemřela přímo na koronavirus, dvě třetiny v kombinaci koronaviru s jinými vážnými nemocemi (zejména cukrovkou a rakovinou). Celý přírůstek připadá na občany nad 65 let věku a na měsíce září až prosinec.

Asi jediný, kdo byl v ČR schopen vést účinný boj s pandemií (prokázal to jako náměstek ministra zdravotnictví na jaře 2020), byl plukovník Roman Prymula. Po zářijové demisi ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který si možnost druhé vlny pandemie nepřipouštěl, se stal ministrem zdravotnictví. Rozhodnými kroky vyvolal vůči sobě nevoli mnohých, v první řadě opozice a s ní spjatých novinářů. Ministrem byl sotva měsíc. Muž číslo dvě v ANO Jaroslav Faltýnek ho vylákal na schůzku v zavřené vyšehradské restauraci, při jejímž opouštění byl nafocen novináři deníku Blesk a následně »odstřelen«. Byla to hrubá chyba Andreje Babiše. Nový ministr zdravotnictví Jan Blatný se ukazuje přinejmenším jako slabý. Problémem je i odchod řady odborníků z resortu zdravotnictví pro nespokojenost s přístupem k pandemii i pro nekázeň (předbíhání při očkování, nedodržování karantény ad.).

Neúspěšný byl projekt automatické regulace karantény systémem Semafor, později podivným systémem PES, navíc opakovaně měněným. Když PES štěkal na stupeň karantény číslo 3, vláda provedla určité rozvolnění na stupeň 3, čímž otevřela dveře k rozjetí třetí vlny, s kterou zápasíme i nyní, jistě i proto, že ji citelně přiživuje tzv. britská mutace. Zásadním problémem je, že významná část občanů (podle průzkumu Světové zdravotnické organizace plných 46 procent) karanténu ignoruje, takže výsledky boje s koronavirem jsou hubené a demoralizace společnosti se stupňuje. Ani argument 21 128 (k 4. březnu 2021) zbytečně zemřelých u mnohých mnoho neznamená.

Vážným problémem je nelogičnost řady přijímaných karanténních opatření. Jistě, chybám se vyhnout nelze. Vláda ČR ale své přešlapy napravuje pomalu a nejednou vůbec.

Velmi špatná je komunikace vlády s širokou veřejností, což zvyšuje nedůvěru k přijímaným karanténním opatřením včetně odmítání karantény jako takové. Přitom v řadě evropských států jsou při mírnějším průběhu pandemie přísnější karanténní opatření než u nás. Nedávno se českým občanům zavřelo Německo a Slovensko. O koronavirus nepřekvapivě nestojí ani v Polsku, které se nám dosud nepochopitelně nezavřelo.

Vliv lobbistů

Lobbisté byli, jsou a budou. Obvykle se snaží vymoci výhody pro svou lobby na úkor druhých. To je samo o sobě špatné, významně negativně to ovlivňuje rozhodování politiků vládních i opozičních, nejen v ČR. Tragické je, pokud prosazují opatření poškozující i zájmy podnikatelů, které mají hájit. V Česku tak činí například Hospodářská komora.

Boj proti karanténě nepřekvapivě vedou lobbisté sektorů zavřených karanténou – cestovního ruchu, ubytovacích a stravovacích zařízení, maloobchodu mimo základní potřeby a dalších zavřených služeb. Prosazováním předčasného rozvolňování zásadně poškozují podniky, jejichž zájmy by měli hájit. Klasicky lobby cestovního ruchu. Předčasné rozvolnění vede zpravidla k další vlně pandemie a k dalšímu uzavření ekonomiky, které nejvíc dopadá právě na cestovní ruch a s ním spjatá ubytovací a stravovací zařízení.

Důsledné dvouměsíční zavření ekonomiky i života v napadené provincii Chu-pei rozdrtilo v Číně pandemii, takže od května minulého roku mají Číňané problém jen s jeho občasným nechtěným dovozem ze zahraničí. Drakonická opatření se Číně vyplácejí. Bez pochopení obyvatelstva by to možné nebylo. Předčasné rozvolňování nejen v ČR způsobuje, že se pandemie vrací, navíc stále více řádí podstatně nebezpečnější mutace koronaviru – britská, jihoafrická, brazilská…

Tragikomicky působí ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček oznamováním otevření obchodů a služeb, přestože to karanténní situace neumožňuje a vláda to nepřekvapivě odmítá. Neodpovědná jsou prohlášení ministra kultury Lubomír Zaorálka, že se na masových kulturních představeních koronavirus nešíří, takže zde musíme rozvolnit. Škůdcovská je linie ministra zahraničí Tomáše Petříčka, že boj s koronavirem musí jít přísně v souladu s předpisy Evropské unie, přestože s možností pandemie nepočítaly, o idiotské rusofobní a sinofobní politice nejen Petříčka nemluvě. Prý než mít »ideologicky« závadnou ruskou či čínskou vakcínu, tak (v souladu s »hlubokým státem«) ať radši naši občané ještě více umírají.

Pokud se vrcholný politik stane pochybným lobbistou mimo realitu, je to vždycky špatné.

Sebevražedné orgie

Zatímco »hluboký stát« postupuje převážně podle nechvalné zásady »Čím hůře, tím lépe!« a otrlí lobbisté situaci ještě zhoršují, chování části občanů připomíná sebevražedné orgie. Podle staršího průzkumu 10 % občanů ČR věří, že si koronavirus vymysleli totalitáři k šikaně občanů. Z řad těchto občanů se rekrutují demonstranti v Praze i jinde proti karanténě, většinou při nedodržování dvoumetrových rozestupů jeden od druhého a bez roušek. Někteří na oltář boje s karanténou obětovali nejen své blízké i neznámé spoluobčany, ale i vlastní zdraví a někdy i život. Že je mezi nimi i exprezident Václav Klaus, nepřekvapuje. Ve svém šíleném absolutním liberalismu je důsledný. Na rozdíl od tradičního liberalismu hlásá bezbřehé svobody bez odpovědnosti.

Zlé je, když policie proti masovému porušování karantény nezasahuje. Tedy, proti porušování karantény na demonstracích zasáhla jen jednou. Nezákonné otvírání podniků zůstává většinou bez odezvy. Několik zátahů proti nelegálním party v zavřených nejen pražských hospodách je málo.

Mnohem častější je jen prostá ignorace karantény mnohými lehkomyslnými občany. Když stát zavřel hospody, tak se scházíme a chlastáme v garáži. Když do přírody, tak nejednou sice auty, ale hromadně. Běháme a funíme zpravidla bez roušek, podobně se řítíme na kole, nejen v Prokopském údolí. Vyhnout se druhému? Prý proč? Někomu to nedochází, podle druhého jiné občany ať vezme třeba čert. O zákazu pití alkoholu na veřejnosti škoda mluvit.

Když stát uzavřel velká lyžařská střediska, lanovky a vleky, tak tam jedeme autem, houfujeme se tam s lyžemi, popíjíme pod sjezdovkami, nejednou z jedné lahve. Že je namístě se po krajině rozptýlit, ať už pěšky nebo na běžkách? Ne! Vysmějeme se tomu. Že lékaři, zdravotní sestry a další personál nemocnic padají únavou »na hubu«, tvoří významnou část nemocných s koronavirem, že všichni nakažení ohrožují své blízké, spolupracovníky a známé, prý »vem čert«. Tedy koronavirový čert bere, a to intenzivně.

Utrpením je číst různé názory na internetu, o sociálních sítích nemluvě. Primitivismus, sprostota, arogance, ignorace. Neříkám, že všech. Ale mnohých.

Lék, nebo očkování?

Jsou jen čtyři cesty záchrany před pandemií koronaviru. První je důsledná karanténa, které ale nejsme schopni, přičemž vláda není hlavním viníkem. Nedivme se tudíž, že Západ včetně ČR drtivě prohrává v soutěži s východní Asií a zvláště pak s Čínou.

Druhou cestou je účinný lék. Zatím prý není, byť kolují zprávy o zajímavých lécích, nejen na Kubě či v Číně. Zda jsou účinné, netroufám si hodnotit. Spíš mám pocit, že idiotská zaujatost znemožňuje odbornou diskusi.

Třetí cestou je účinné očkování. Začátkem prosince ho zahájil ruský Sputnik V, od konce prosince se přidávají západní a další vakcíny. Využití očkování je u nás zatím nízké. Také ČR se spoléhala na opatření dostatečného množství vakcíny vedením EU, a ta zde zcela selhala. Významná část občanů očkování proti koronaviru odmítá. Zpráva, že se počet odmítačů snížil pod 50 %, nevyžadují komentář. Zatím ale není čím dostatečně očkovat i ty nejpotřebnější. Otázkou je, jak jsou západní vakcíny účinné proti šířícím se mutacím, které jsou infekčnější a jinak nebezpečnější, než byl původní koronavirus. Nejúčinnější je zřejmě Sputnik V, který jsme si ale nechali bruselskými rusofoby a jejich domácími lokaji zakázat. Nebylo to nutné, nejen Maďarsko je oprávněně ignorovalo.

Koronavirus se také může vyřádit a přestat obyvatelstvo sužovat. Stane-li se ale tak tři roky po jeho vpádu (zkušenost s tzv. španělskou chřipkou v letech 1918-20), bude to až na konci roku 2022, což je za dlouho. Čekání na jeho vyřádění by mohlo znamenat nepřežití.

Jan ZEMAN