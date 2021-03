Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Arménská klička. Probíhá nábor do armády

Náhorně-Karabašská republika, sama sebe nazývající Arcach, která se vyhlásila sama a nikdo ji neuznává, zahájila nábor do armády. Probíhá od osmého února jednak jako odvody branců, ale také se lze do armády přihlásit dobrovolně na smluvním základě.

Samozvaná republika přišla v loňské válce o značnou část území, nikoli samotného Karabachu, ale tří na místní poměry rozlehlých okresů, které představovaly pro Karabach jakousi bezpečnostní zónu. Jinak ale sám Karabach zůstal, jak byl, včetně místních obyvatel, vlády a zákonů. Jedním z nich je zákon o vojenské povinnosti, do armády rukují všichni muži, kterým bylo osmnáct let, mohou se také přihlásit starší dobrovolníci. To bylo po pauze obnoveno, napsal web listu Kommersant.

Do války existovala karabašská armáda s povinnou vojenskou službou, byla ovšem doplňována jednotkami arménských vojsk. Jak vycházejí najevo stále nové podrobnosti o konfliktu, přiznala arménská armáda, že její jednotky byly do Karabachu vysílány na základě losování. V osudí se ocitly všechny jednotky, ty, které los vybral, odcházely na časově omezenou dobu na hranice. Služba to byla zjevně nepopulární, když o ní rozhodoval los, to vysvětluje i v poslední době přiznávaný fakt, že arménští vojáci se bojům ve válce vyhýbali a frontu opouštěli, tíha bojů zůstala na karabašských odvedencích. Nyní arménská armáda z Karabachu odchází, vlastně už téměř odešla. Její místo zaujímají podle dohody o ukončení palby ruští mírotvorci.

Jejich velení ani ázerbájdžánskou armádu odvody do karabašských jednotek zatím nijak nezajímají, i když podle mnohých známek jde o arménský pokus, jakousi kličku, obnovit vojenskou sílu v nepřiznané republice.

Sny o odvetě

Fakticky by místní armáda mohla zaujmout pozice na hranicích, tvořit nárazníkovou sílu. Podle představ místní vlády by se stav pohraničních vojsk měl měnit ve prospěch profesionálních smluvních vojáků, postupně by měli skončit branci. Ti by měli nadále sloužit ve vnitrozemí především jako součást policejních sil. Od profesionálů si místní vláda slibuje, že postupně vytvoří silnou armádu, která bude schopna »obnovit velký Arcach«, tedy vrátit zpět ony tři ztracené okresy, alespoň to řekl samozvaný ministr zahraničí Karabachu David Babajan rozhlasové stanici Hlas Ameriky. Republika má nejen ministerstvo zahraničí, nedávno bylo zřízeno i ministerstvo vnitra právě proto, aby nově tvořené armádě velelo.

Arménský vojenský odborník Karen Vrtanesjan řekl webu, že vybudovat profesionální armádu v předválečné podobě, tedy s asi 100 000 vojáky včetně příslušníků arménských ozbrojených sil, je zcela nereálné. Arménští nacionalisté, kterým vláda premiéra Nikoly Pašinjana dopřává stále více sluchu, se pokoušejí zdvihnout hlavu po porážce, ale jen s malými vyhlídkami na úspěch. Nicméně peníze na karabašské vojsko od vlády dostali, karabašské úřady žádné nemají. Kolik peněz je ovšem Jerevan schopen uvolnit, se neví. Vrtanesjan soudí, že málo, financí nazbyt nemá.

Poslanec bez obav

Ázerbájdžánské úřady na výzvu ruského webu situaci nekomentovaly. S rozhovorem souhlasil poslanec Kasim Rusabekov. Řekl, že nemá žádné obavy z »několika stovek branců«. Upozorňuje, že právě malá vojenská síla samozvané republiky byla příčinou, že se ani nedostala na stůl při jednáních o přerušení palby, a proto vlastně může být znovu budována. Poslanec soudí, že kolem Náhorního Karabachu, ve třech okresech, které se dostaly pod ázerbájdžánskou svrchovanost, se začnou dít velké věci. Baku uvolnilo prostředky na stavbu silnic a infrastruktury, počítá s rozvojem průmyslové výroby a turismu v tomto donedávna zapomenutém koutě světa. Poslanec tvrdí, že s příchodem investic začnou pociťovat výhody i obyvatelé Karabachu, ať už při zaměstnání v turistickém sektoru, či ve výrobních závodech. Karabašská pracovní síla bude vítána, do kraje se sice vracejí Ázerbájdžánci, ale ne v potřebných počtech. Až se lidem začne žít lépe, na bojovný nacionalismus si ani nevzpomenou, tvrdí Rusabekov.

Kdo bude mít víc práce, jsou ruští mírotvorci. Budou se každý den setkávat s karabašskými branci při hlídání hranice. A budou na ně muset dávat pozor, uzavírá web.

