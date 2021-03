Ilustrační FOTO - Pixabay

Německo. Kandidát ze Sýrie chce do parlamentu

Před pěti lety Tárik Alaus (Tareq Alaows) překonal Středozemní moře v chatrném nafukovacím člunu a přešel přes Balkán na sever. Utíkal před občanskou válkou ve své syrské vlasti a v Německu chtěl najít útočiště. Od té doby se 31letý muž naučil plynně německy, našel si stálou práci a teď zahájil svou kampaň ve snaze dostat se v září do německého parlamentu, napsala agentura AP.

»Kandiduji do národního parlamentu jako první uprchlík ze Sýrie,« říká tichým hlasem Alaus na protestu svolaném na podporu žadatelů o azyl před historickou budovu Říšského sněmu, kde sídlí německý Spolkový sněm. »Chci se stát hlasem uprchlíků a migrantů v Německu a bojovat za různorodou a spravedlivou společnost pro všechny,« dodává.

Alaus se stal loni členem strany Zelených a kandiduje v obvodu Oberhausen-Dinslaken na západě Německa. Plnovous a dlouhé černé vlasy svázané do uzlu mu dávají neformální vzhled politiků strany Zelených, se kterými sdílí i důraz na lidská práva a sociální spravedlnost.

Aktivita v nové zemi

V Sýrii Alaus studoval práva na univerzitě v Aleppu a účastnil se pokojných protestů proti vládě prezidenta Bašára Asada. Během občanské války pracoval jako dobrovolník v Červeném půlměsíci a pomáhal lidem, kteří uprchli z jiných částí Sýrie. V roce 2015 se boje nemírnily, naopak, a Alausovi hrozilo, že bude po skončení studií muset narukovat do armády. Tehdy se rozhodl, že uteče někam, kde bude moci žít »v bezpečí a důstojně«. Do Dortmundu na západě Německa přišel 3. září 2015 a brzy začal být opět aktivní. Čelit musel systému, který byl po příchodu více než milionu migrantů přetížený. Sám se dostal do tělocvičny, kde přebýval se 60 dalšími lidmi a kde »v noci nemohl nikdo spát, když plakalo, byť jen jedno dítě«. Začal proto pořádat protesty proti podmínkám, v jakých se ocitl.

Práce pro uprchlíky

Alaus nyní poskytuje právní poradenství žadatelům o azyl v jedné z nevládních organizací v Berlíně a svůj čas dělí mezi hlavní město a Oberhausen, který leží v jeho volebním obvodě. »Opravdu chci pomoci zlepšit životní podmínky uprchlíků v Německu,« říká Alaus. »Není v pořádku, že přežívají na vnější hranici Evropské unie v prekérních podmínkách, tonou ve Středozemním moři a musí v Německu žít ve velkých táborech, zatímco evropští ministři vnitra se schází, aby našli způsob, jak je udržet za hranicemi nebo jak je deportovat,« říká.

Na konci roku 2020 žilo v Německu 818 460 Syřanů. Většina z nich ještě nepožádala o německé občanství. Alaus je jedním z prvních, kteří splnili podmínky, aby mohl žádost o občanství podat. Je si jist, že ji úřady schválí ještě před volbami, které se budou konat 26. září.

Kořeny v zahraničí

Celkem má v Německu, které má 83 milionů obyvatel, kořeny v zahraničí asi 21,2 milionu lidí. Většinou mají původ v Turecku, na Balkáně, v zemích bývalého Sovětského svazu či v Polsku. Skupina uprchlíků ze Sýrie, z Afghánistánu a Iráku, kteří přišli v nedávné vlně i mnohem dříve, tvoří asi 1,8 milionu z nich. Lidé s neněmeckým původem ale mají velmi malé zastoupení v mnoha oblastech německé společnosti včetně parlamentu. Ze 709 poslanců, kteří se mandátu ujali po posledních volbách do Spolkového sněmu, jich mělo podle organizace Mediendienst Integration kořeny v cizině pouze 58, tedy 8,2 procenta.

Hodlá změnit Bundestag

I proto Alaus vstoupil do strany Zelených, která má v programu kromě ekologických témat také lepší integraci migrantů a která se pyšní tím, že 15 procent jejích poslanců má kořeny v zahraničí. »Tárik je kandidát, který bojuje za sociální spravedlnost a rovnost pro všechny lidské bytosti i za inkluzivní politiku,« říká mluvčí strany Zelených v obvodu Oberhausen-Dinslaken Beate Stocková-Schröerová. Šance Alause na zvolení závisí podle agentury AP na tom, jak vysoko se ocitne na zemské kandidátce strany Zelených ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, kde jeho obvod leží. Jeho tým tvrdě pracuje na tom, aby mu pomohl k co nejvyššímu místu. Hrstka dobrovolníků, většinou stejně starých jako je on, odpovídá na dotazy médií, udržuje aktivitu na jeho sociálních sítích a pravidelně přidává fotografie a videa.

»Chci parlament politicky změnit,« říká Alaus na protestu proti deportaci migrantů před budovou Říšského sněmu v Berlíně, na kterém je pod ikonickou skleněnou kopulí vytesán nápis Německému lidu. »Chci do parlamentu přinést perspektivu lidí, kteří tam nejsou zastoupeni,« dodává Syřan.

