Ilustrační FOTO - Pixabay

Ženy nesou tíhu zápasu o budoucnost

Již podruhé v »době koronaviru« sužujícího celý svět přichází Mezinárodní den žen, jenž je každoroční příležitostí ocenit sociální, ekonomické, kulturní a politické úspěchy žen. Jeho vnějším znakem jsou darované květiny, jež ženy a dívky krášlí. Ovšem podstata spočívá v dosažení plné emancipace žen, jejich zapojení do správy světa a zajištění důstojných pracovních i platových podmínek. Vedle původně volebního práva vystupují do popředí další požadavky.

K dlouholetému boji žen za skutečnou rovnoprávnost vyslovil svou videozdravici předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Připomněl, že ženy už dlouho před první světovou válkou tušily nebezpečí válečného konfliktu a snažily se mu svou aktivitou zabránit. Po první a zejména druhé světové válce bylo, postupně, uplatňováno volební právo, avšak boj žen neskončil. »V dobách socialismu mohly ženy opravdu uplatňovat svá práva a stát je garantoval. Už od roku 1950 se mateřství, rodičovství, výchova dětí započítávaly do důchodového zabezpečení, alespoň v Československu. A nebylo tomu tak jinde ve světě,« zdůraznil Filip.

Co bylo velmi nebezpečné, byl pokus po roce 1989 zapomenout na to, že od roku 1975 Organizace spojených národů vyhlásila MDŽ mezinárodním svátkem, uvedl. »Tomu chtěly určité síly zabránit, chtěly nové podřízení žen.« Filip připomněl dobu, kdy to byla právě KSČM, poté s dalšími organizacemi, jako jsou Levicové kluby žen, Český svaz žen a další ženské organizace a platformy, jimž se podařilo, že MDŽ v České republice je uznávaným svátkem. »Ženy zůstávají těmi, které nejen obdivujeme, skládáme jim hold, ale i těmi, jež jsou součástí našeho života a rozhodování o lepší budoucnosti naší země.«

Předseda ÚV KSČM by rád, aby celá společnost našla dostatek porozumění pro ženy v různých profesích, ať už jde o průmyslová odvětví, vědu, výzkum, politiku, a rychle odstranila mzdovou diskriminaci žen, která je v ČR cca 20procentní (na srovnatelných pozicích) v neprospěch žen.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Rovná budoucnost světa

Za hlavní téma roku 2021 OSN považuje téma »Ženy ve vedení: Rovná budoucnost ve světě COVID-19«. Základní myšlenkou je uznat obrovské úsilí žen a dívek po celém světě při vytváření rovnější budoucnosti a zotavení z pandemie. »Ukazuje se, že pandemie COVID-19 v práci nepřiměřeně zasáhla zejména ženy. Ženy tak v dnešní kritické době budou potřebovat ještě větší podporu a porozumění,« upozornila Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup ČR.

Ženám přibyly v důsledku pandemie povinnosti v domácnosti a krize se navíc dotkla profesí, které zastávají především ony. Pandemie způsobila největší proměnu pracovní síly od druhé světové války. Činnost některých odvětví - jako je maloobchod, pohostinství, zábavní průmysl, cestovní ruch, a dokonce i výroba, v nichž pracuje vysoký podíl žen - se zcela zastavila, zatímco v jiných sektorech (například v technologickém průmyslu, zdravotnictví či logistice) poptávka po pracovní síle prudce vzrostla.

Více než 1,5 miliardy dětí přestalo chodit do školy a pracující matky musí skloubit práci na plný úvazek s péčí o děti a výukou z domova. Již před pandemií pečovaly o domácnost především ženy a nyní se navíc staly učitelkami a pečovatelkami o příbuzné v pokročilém věku. K tomu musí zvládnout práci z domova nebo docházet do zaměstnání.

Největší nedoceněný kapitál

Na základě údajů z Eurostatu se v Evropské unii jen pomalu snižují rozdíly v odměňování žen a mužů ve srovnatelných pozicích. Při současném tempu tyto rozdíly zmizí až v příštím století, průměrně v roce 2104, v ČR dokonce až v roce 2121! Lze předpokládat, že tento tzv. gender gap se v následujících letech ještě prohloubí. Nadějí je, že tzv. mileniálové věří, že jejich generace změní smýšlení, pracovní kulturu a dosáhne i v tomto rovnosti mezi ženami a muži.

Ženy jsou největším nedoceněným lidským kapitálem ve světě. Přitom prosazování genderové rovnosti v práci má velký ekonomický dopad, údaje hovoří jasně. Podniky, v jejichž čele stojí ženy, si vedou lépe. Víc žen v pracovních týmech a na vedoucích pozicích zvyšuje produktivitu, cenu akcií, obchodní výsledky, poznamenává ManpowerGroup ČR.

V boji proti COVID-19 také ženy

Na úlohu žen ve zmírnění pandemie, na lékařky, laborantky, zdravotní sestry, pečovatelky a jiné profese v první linii reprezentované také ženami poukázal odborář, předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska, poslanec Stanislav Grospič:

»Počátkem podzimu loňského roku jsem měl možnost zhlédnout film Dělníci ve slevě. Pojednával o jedné z tragédií v pakistánské textilce vlastněné nadnárodním řetězcem. Tvrdými otrockými pracovními podmínkami, nedodržováním základních bezpečnostních předpisů v ní stovky dělnic a mladých dělníků zaživa uhořely. Zhlédnout ten film bylo velice poučné. Už nikdy dále jsem se jej nedopátral. Nehodil se současnému vládnímu etablishmentu, nadnárodním korporacím.

Dnes zde máme více jak rok pandemickou krizi způsobenou COVID-19 a jeho mutacemi. Kapitalistické vlády jsou většinou bezradné, jejich rozhodnutí chaotická a lidé frustrovaní ze situací, které často vnímají jako bezvýchodné. A tíha opatření a zmírnění důsledků této krize leží především na bedrech zdravotníků, záchranářů, policistů. Všichni zaslouží to největší poděkování a podporu od celé společnosti. Nevím, zda si to vláda uvědomuje dostatečně, ale je mezi nimi velká většina žen, které nesou tíhu zápasu o naši budoucnost a poražení pandemie.

Když se řekne 8. březen, MDŽ, připomene se vzpomínka na stávku newyorských švadlen v roce 1908. Tehdy ženy vyšly do ulic bojovat za něco, co je dnes ve většině světa samozřejmé, za právo volit.

Co stále není samozřejmé, je stejná odměna za stejnou práci vykonávanou jimi a muži. Dnešní krize dává pokrokovému světu velkou výzvu, aby i toto bylo narovnáno. Aby tomu tak bylo bez rozdílu, zda žena pracuje za dolar, dva tři více než 16 hodin na čajové plantáži, v textilce v Karáčí, nebo jako zdravotní sestra, lékařka. Přeji jménem OS ČMS a jménem svým všem ženám hodně sil, lásky a dosažení skutečné rovnoprávnosti. Děkuji jim za jejich obětavou a nezastupitelnou práci pro naši společnost.«

Nohavica bude koncertovat

Vynalézavost akcí k MDŽ i v době pandemie je značná. Stalo se již pravidlem, že v obchodech, zvláště v květinářstvích, je bohatší nabídka květin a dalších dárků, a to právě s upoutávkou na svátek žen.

Například Alzheimercentrum ve Zlíně vyzvalo veřejnost k zasílání pohlednic svým klientkám, aby se potěšily. Obyvatelé centra mají kvůli pandemii koronaviru již rok omezený kontakt se svými blízkými, proto je dopis, obrázek či zpráva potěší, sdělil ČTK zástupce centra.

Písničkář Jaromír Nohavica chystá jako dárek k MDŽ sérii sedmi on-line koncertů pro ženy. Všechny skladby budou na přání. Koncertovat bude každý den od 8. března do 14. března vždy od 19 hodin na svém webu. Nohavica původně plánoval k svátku žen připravit jeden koncert. Posluchačky oslovil, aby si napsaly, jaké skladby by měly zaznít. »Písničkových přání přišlo opravdu hodně, a tak z původně jediného plánovaného Koncertu k MDŽ nakonec vznikl Mezinárodní týden žen,« uvedl umělec.

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády představí na tiskové konferenci novou Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 až 2030.

(mh)