I okres Tachov si zaslouží nemocnici

V letech 2008 až 2015 bylo v ČR v nemocnicích zrušeno 14 579 lůžek akutní nemocniční péče! Tvrdilo se, že o co se sníží počet lůžek v obyčejných nemocnicích, o to se navýší léčebny dlouhodobě nemocných pro seniory a nemocnice následné péče. Starých a nemocných lidí totiž přibývá. Ministerstvo zdravotnictví, stejně jako největší pojišťovna v zemi, proto podporovalo toto rušení akutních lůžek a vznik lůžek následné péče. Ale počet lůžek následné péče se nezměnil. Naopak, ubylo 141 lůžek následné péče. Když k tomu přičtu zrušení desítek nemocnic, vychází mi z toho, že České republice chybí jakákoliv koncepce. Vše se děje nahodile a živelně. Není personál, zrušíme nemocnici. O její potřebnosti právě na tom či onom místě nikdo nepřemýšlí. Proč se zabývat především důvodem nedostatku zdravotních sester a lékařů. To by bylo náročnější, že? Proč poslouchat připomínky a názory z jednotlivých míst republiky, že s rušením svých nemocnic nesouhlasí.

A co se stalo? Prodloužila se čekací doba pro pacienty a záchranky nemají kam nemocné umístit. Naproti tomu ministerstvo zdravotnictví bere tento trend s povděkem. V Česku totiž bylo podle úředníků nemocničních lůžek přespříliš a jejich rušení zvýšilo efektivitu. Ambulantní a jednodenní péče je podle ministerstva nejen levnější, ale i pohodlnější pro pacienta. V některých případech určitě, jenže nejde vždy jen o krátkodobé řešení. Právě na ministerstvech by to měli vědět. Proto je tam máme, »odborníky«, aby připravovali i dlouhodobý výhled.

Tato nutnost se nakonec ukázala právě v současné složité pandemické době, kdy se utvrzujeme v tom, jak důležitá je okresní nemocnice právě v okrese Tachov. Tachovský okres patří k nejpostiženějším v České republice i v Evropě a je jedním ze dvou okresů v republice, který nemá vlastní akutní lůžkovou péči. To je smutná skutečnost, která trápí každého obyvatele regionu. Tím spíš, že je v Plané v podstatě funkční a dobře vybavená nemocnice, které jenom chybí potřebné smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Nejbližší nemocnice je pro nás ve Stodu a v Plzni, a to rozhodně nepovažuji za šťastné. Jestli se nám podaří náhled zdravotních pojišťoven a krajského úřadu změnit, ukáže čas. Co se nám ale jako pracovní skupině Chceme okresní nemocnici podařilo ovlivnit, je to, že se o potřebě nemocnice v okrese Tachov začalo mluvit a přestalo se na pacienty Tachovska zapomínat. Najednou se podařilo zajistit testovací místa, očkovací centra...

Je nereálné očekávat, že se letos celý svět vypořádá s pandemií koronaviru, varovala Světová zdravotnická organizace (WHO). Covid tady bude už pořád a potřeba léčit a snížit tak počty úmrtí taky. Nespoléhejme pouze na vakcínu. Musíme se dívat dál. Být připraveni na desítky let dopředu. Právě proto chceme okresní nemocnici.

Nemocnice mají omezit zbytnou péči, co nejdříve pacienty propouštět a vyhradit další lůžka při zachování akutní péče. Vyplývá to ze zprávy národního koordinátora intenzivní péče Vladimíra Černého. Ale zbytná péče se jen odkládá. Problémy nezmizí, naopak nás dohoní. Lůžka nebudou ani potom.

Proti rušení nemocničních lůžek v jednotlivých krajích se tenkrát spojily menší nemocnice s pacienty, odboráři i zdravotně postiženými. Existovala a existuje dlouhá řada argumentů, že zdravotní pojišťovny rušením neušetřily, naopak je to vyjde dráž, protože za stejnou péči platí velkým zařízením až dvojnásobek. Pro pacienty to ale znamená zhoršení, protože za péčí jezdí dál.

Žádný ministr zatím nepředložil důvěryhodnou analýzu, že se po krocích ministerstva a zdravotních pojišťoven kvalita zdravotní péče nesníží. O rozhodování úředníků a politiků o kvalitě a dostupnosti zdravotní péče ani nemluvím. A to nás nutí jednat.

Kdy budou pokračovat další jednání, zatím není jasné. Jasné ale je, že chceme okresní nemocnici.

Za občany Tachovska a pracovní skupinu Chceme okresní nemocnici

Josef ŠVARCBEK