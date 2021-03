Léky na předpis poštou

Je to tu zas. Patrik Nacher, poslanec za hnutí ANO 2011, se po dvou letech vrací do Sněmovny s návrhem na prodej léků, které si dnes můžeme vyzvednout v lékárně pouze prostřednictvím internetu, tentokrát podporován některými kolegy, mimo jiné nedávným ministrem zdravotnictví »Kenem« Vojtěchem. A protože při minulém pokusu zaznamenal naprostý neúspěch, snaží se svůj nápad tentokrát propašovat formou přílepku k vládnímu návrhu zákona o návykových látkách a zákona o léčivech, nejlépe bez velkého povyku a především bez diskuse s odbornou veřejností. Hlavně nenápadně…

Oč se vlastně jedná? Jednoduše řečeno, o kšeft se zdravím, velmi nebezpečný pro koncového uživatele, pro pacienta. Místo vzdělaného lékárníka, který svoji práci může vykonávat po náročném pětiletém studiu a stále si musí znalosti doplňovat, nám někdo – kdokoliv – léky jen zabalí do úhledného balíčku a pošle. Přibližně stejný princip, jako by v nemocnici léky roznášela uklízečka – jistě by to taky zvládla. Co na tom, že by se ztratil právě onen zásadní moment odbornosti, možnost konzultovat, poradit, kontrolovat, zachytit případný problém? Co na tom, že prostředí internetu není schopno zaručit pravost a nezávadnost léčiva? Léky se ve světle předmětného návrhu stávají jen zbožím, komerčně výhodným artiklem pro e-shopy, zejména pro ty, které stojí v pozadí celé myšlenky a jsou připraveny službu začít poskytovat.

Nejděsivější je skutečnost, že člověk, jenž byl odpovědný za zdravotnictví celé naší země, využívá svého někdejšího postavení a s ním spojené autority, a návrh zdůvodňuje potřebou pomoci v době pandemie a s ní souvisejících omezujících opatření. Takové zneužití zoufalé situace obyvatel, strachu a bolesti pro zisk jedné zájmové skupiny nelze nazvat jinak než hyenismem.

Mimochodem, už nějaký čas existuje odborný návrh České lékárnické komory na zavedení tzv. donáškové služby lékárníka, který by vyřešil situaci těch, kdo si do lékárny skutečně zajít nemůžou. Kvalifikovaně a bezpečně.

Helena VRZALOVÁ, předsedkyně OV KSČM Jihlava