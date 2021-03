Opravdu Český lev?

Nedostal naštěstí ocenění za nejlepší film, ale dalších šest Českých lvů si odnesl film Krajina ve stínu. Film, který se omlouvá Němcům za příkoří na nich spáchaná po druhé světové válce. Film, který celým svým vyzněním úplně převrací role zločinu a trestu. Proto je třeba si znovu připomínat, že to byli zase Němci, kdo rozpoutal první i druhou světovou válku.

Je třeba nezapomínat, že to byli Němci, kteří vyvraždili přes 360 tisíc Čechů! Když bylo Němcům umožněno vrátit se po válce do Říše, nepřežilo jich asi 20 tisíc. Ale současná kinematografie, nejnověji Krajina ve stínu, líčí dnes události tak, že to byli chudáci Němci, kdo doplatil na výsledky války. Proč nešel režisér Bohdan Sláma natáčet do kteréhokoliv koncentračního tábora? Proč pláče nad hroby padlých Němců? Je to Německý lev?

Čeští lvi se tak tentokrát stali kolaboranty a zrádci, zařadili se k vymývačům historické paměti. Nelze zapomínat, jak to bylo, a zaměňovat příčinu a následek.

Richard KNOT