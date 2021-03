Reagan ikonou Objektivu

Mám rád cestovatelský magazín Objektiv na ČT, protože nám přináší velmi zajímavé reportáže z celého světa, většinou z míst, kam sami nemáme šanci se během krátkého života podívat. A dvojnásob ne v téhle době, kdy na několik let na nějaké poznávací cestování v pravém slova smyslu můžeme zapomenout.

Bohužel ale i Objektiv v této pro cestování nelehké době občas musí vařit z vody, a tak odvysílal ve svém posledním díle politickou agitku Jana Šmída, jenž navštívil Reaganovu knihovnu (muzeum) v Kalifornii.

Muzeum jistě zajímavé, a oprostil-li by se zpravodaj ČT Šmíd právě od oné politické agitky, pak by reportáži téměř nebylo co vytknout. Ono to jde ale asi těžko, když ukazujete muzeum nejen novináře, herce, ale také posledního vesměs respektovaného republikánského prezidenta.

Od Šmída jsme se dozvěděli, že Ronald Reagan byl prý »zřejmě nejúspěšnějším americkým prezidentem všech dob«. No a to už je nejen nepovedená politická agitka, ale de facto i urážka mj. bezpočtu civilních obětí, které má Reagan během svého prezidentství na svědomí.

Šmíd neopomněl připomenout, že exprezident v mládí jako plavčík zachránil 77 lidských životů (respekt), ale o tom, kolik jich právě svou politikou vzal, o tom ani slovo. Válek a ozbrojeného vměšování do vnitřních záležitostí cizích států v době, kdy dlel v Bílém domě, přitom rozhodně nebylo málo. Za ostatní jmenujme aféru Írán-Contras, kdy během irácko-íránské války jeho režim prodával zbraně do Íránu, z čehož pak financoval bezprecedentní agresi v Nikaragui. Reagan se bránil tím, že o tom nevěděl, čemuž věřit můžeme a nemusíme. Ale i kdyby to byla pravda, lze konstatovat o hlavě státu, která neví, co dělají jeho podřízení, že byla nejúspěšnější v historii?

A to už se nemůžeme detailněji věnovat třeba přepadení Grenady, malého ostrůvku v Karibiku. Přepadení zcela bezdůvodného, jehož směšnou záminku si vymyslel právě Reagan, a to jen proto, aby se v Grenadě zapomnělo na jeho nedávné fiasko v Libanonu.

Hlavně, že jsme se v reportáži dozvěděli o zásadním podílu Reagana na dohodě o omezení jaderných zbraní či zásluhách na pádu Berlínské zdi.

Ne, pane Šmíde. O omezení jaderných zbraní se zasloužil daleko víc Barack Obama (který za to také dostal Nobelovu cenu míru) a o pád Berlínské zdi se zase zasloužili spíš neschopní vůdci sekretariátů sovětských satelitů. A zatímco Reagan během celého svého středoamerického tažení pokračoval ve »válce« Washingtonu proti Kubě, Obama se snažil s Kubou smířit a vše směřoval k odstranění zločinné US blokády. A to už není prostor bavit se o zásluhách Abrahama Lincolna či JFK. Takže velebení Reagana jako prezidenta? Děkuji, nechci!

Roman JANOUCH