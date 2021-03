Rozhovor Haló novin s předsedkyní OV KSČM Jihlava a předsedkyní Ústřední rozhodčí komise Helenou Vrzalovou

Mizí pocit sounáležitosti

Současná situace stran COVID-19 zasáhla výrazně i do života KSČM. Okresní organizace Jihlava patří k těm nejaktivnějším, pokud jde o pořádání akcí a podobně. Jak vypadá vaše činnost teď?

Asi stejně jako jinde. Mezi lidi nemůžeme, proto soustředíme pozornost na dálkovou komunikaci, na sociální sítě, především Facebook. A jelikož to vypadá, že se veřejné aktivity nevrátí k normálu minimálně do konce roku, zvažujeme i okresní webovou stránku – možností, jak oslovit okolí, moc není. Pro případ, že by přece jen došlo k rozvolnění, máme připravený cyklus akcí na jihlavském náměstí, od her a soutěží pro děti přes koncerty až po diskusní stan. V Jihlavě potřebujeme být vidět a slyšet, na podzim nás čekají volby, a v těch loňských jsme nedopadli nejlíp.

Zmínila jste volby. Chystáte nějaké změny ve způsobu vedení kampaně?

Musíme se přizpůsobit podmínkám. Kontaktní kampaň jsme připraveni rozjet formou termínovaných ohlášených setkání s kandidáty v každé obci regionu, ale kdyby to nebylo možné, posilujeme inzerci v tisku, chystáme videošoty po vzoru jiných okresů, a pracujeme na už zmíněných sociálních sítích. Máme vymyšlený i »trhák« pro závěr kampaně, ale to nebudu prozrazovat.

A co vnitrostranická činnost?

Tam momentálně vidím velký problém. Nemůžeme se scházet, a mně se zdá, že naši členové začínají ztrácet zájem, mizí pocit sounáležitosti s KSČM, každý se soustředí jen na své problémy, kterých doba přináší čím dál víc. Byli jsme zvyklí pořádat jednou za měsíc besedu se zajímavým hostem, připomínku významného výročí nebo třeba společenské posezení s harmonikou, prostě setkání v prostorách okresního výboru. A to padlo. Sice vydáváme měsíčník Zpravodaj, kde informujeme o aktuálním dění – a snažíme se udržovat dobrou náladu, ale to nestačí.

Od konce loňského roku jste zaměstnaná mimo stranu a funkci okresní předsedkyně vykonáváte neuvolněně. Byla důvodem taky pandemie?

Spíš ne. Personální náklady byly pro okres neúnosné, z účtu pomalu ale jistě mizely úspory. A zadlužit se nechceme, proto jsem se rozhodla pro »civilní« zaměstnání, v kanceláři bývám po odpoledních. V tomhle je podle mého názoru špatně nastavená ekonomika strany, předseda na plný úvazek je pro menší okresy likvidační. Přitom právě okresy odvádějí obrovský kus práce a jsou nezastupitelné.

Pandemie ovlivnila jen můj výběr zaměstnání. Chtěla jsem pomoci tam, kde je potřeba, takže prodávám v pekařství. Je to trošku z nouze ctnost, míst právníka se v Jihlavě teď zrovna moc nenabízí - a prodavaček je zoufale málo. Ale je dobré být mezi lidmi nedotčenými politikou, vrací se mi nadhled a na spoustu věcí se určitě dívám objektivněji.

Hodně se mluví o volbě nového vedení strany ještě před sjezdem. Co vy, jako předsedkyně Ústřední rozhodčí komise?

Po podzimních volbách jsem jako členka vedení KSČM nabídla odstoupení. ÚRoK, která mezi sjezdy o svém předsedovi podle stanov rozhoduje, mě ve funkci potvrdila. Jsem za to ráda, komise pracuje kvalitně, věřím, že na tom mám svůj podíl. I když na sjezdu už funkci obhajovat nehodlám. Pátým rokem vidím jen problémy a řeším spory, to je až dost. Pandemie skončí a před námi bude obrovský úkol – vrátit komunisty v plném lesku na politickou scénu.

(za)