Zavedení chráněného účtu asi čeká odklad

O založení takzvaného chráněného účtu budou moci dlužníci v exekuci žádat asi od července. Skupina poslanců z osmi klubů navrhla tříměsíční odklad zavedení tohoto institutu, aby se banky mohly dostatečně připravit.

Zvláštní bankovní účet by měl zabránit případné neoprávněné exekuci nezabavitelných peněz. Příslušná novela přijatá v lednu, která tato konta uzákonila, měla být původně účinná od dubna.

Předkladatelé novely se ohledně odkladu odvolávají na sdělení bankovního sektoru, podle něhož si zavedení chráněného účtu vyžádá určité technické změny. Navrhovaná lhůta by podle nich měla k uskutečnění uvedených technických změn postačovat. »Dodatečná lhůta by měla umožnit bankovnímu sektoru náležitou přípravu chráněného účtu po technické stránce a měla by zajistit úspěšný start chráněného účtu,« napsali předkladatelé v důvodové zprávě.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí za KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová, která je jednou z předkladatelek návrhů, vysvětlila, že novela reaguje na současnou situaci, kdy se občané především z ekonomických důvodů dostávají do těžkých životních situací. »Bohužel zase narůstá ten problém, že se lidé dostávají do dluhových pastí, a my jim chceme touto cestou co nejdříve pomoci a v podstatě ulehčit tak všem, kteří se dostávají do tíživé situace,« řekla našemu listu.

Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Navrhovatelé žádají, aby Sněmovna předlohu schválila už v úvodním kole kvůli navrhované účinnosti poslední březnový den. Aulická Jírovcová věří, že i díky tomu, že předlohu podepsali poslanci napříč politickým spektrem, se ji podaří bez problémů schválit. Mrzí ji ale, že návrh nepřišel daleko dříve ze strany vlády, konkrétně ministerstva spravedlnosti. »Myslím si, že tento přístup, pokud jde o chráněný účet, měl být použitý už před současnou pandemií,« dodala poslankyně.

Novelu nejprve posoudí vláda, přičemž na to má měsíční lhůtu.

Předkladatelé chtějí také obnovit do konce června omezení exekucí movitých věcí, které bylo uzákoněno kvůli epidemii koronaviru s platností do konce ledna. Do poloviny roku by si dlužníci mohli z obstaveného účtu vybrat čtyřnásobek životního minima, jako tomu bylo do konce února, místo obvyklého dvojnásobku. Novela o chráněném účtu pak od července stanoví výši jednorázového výběru z účtu v exekuci na trojnásobek životního minima.

(jad)