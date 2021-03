Meghan Markle a princ Harry. FOTO - Wikimedia commons

O rasismu i bezvýchodném životě v kleci

Bolestivé diskuse v britské královské rodině o barvě kůže jejich syna, ztráta práva na ochranu či intenzivní tlak okolí i médií, kvůli kterému uvažovala o sebevraždě.

To jsou jen některá z témat, o nichž v noci mluvila Meghan Markleová, která byla společně se svým manželem princem Harrym hostem moderátorky Oprah Winfreyové na americké televizní stanici CBS.

Meghan přiznala, že měla velmi naivní představy o přivdání se do královské rodiny. Ocenila královnu Alžbětu II., která se k ní vždy chovala přátelsky.

Harry dodal, že se cítil v královském životě jako v pasti a byl překvapený, že ho v loňském roce rodina finančně odstřihla a připravila o ochranku. Měl také pocit, že jeho rodina Meghan dostatečně nepodporuje v době, kdy trpěla útoky bulváru a nepravdivými informacemi, které se o ní objevovaly.

Meghan mimo jiné uvedla, že trpěla sebevražednými myšlenkami a požádala o pomoc prostřednictvím palácového odboru lidských zdrojů, ale bylo jí řečeno, že nemohou nic dělat. »V té době jsem se hrozně styděla to říct, styděla jsem se to přiznat Harrymu, protože vím, jak velkou v životě utrpěl ztrátu. Ale věděla jsem, že když to neřeknu, tak to udělám. Prostě už jsem nechtěla dál žít,« řekla.

Během rozhovoru také Meghan, která je rasově smíšeného původu, líčila, jak se v době jejího prvního těhotenství se synem Archiem v paláci objevovaly »obavy a rozhovory o tom, jak tmavou pleť může mít, až se narodí«. Po tomto prohlášení se Winfreyová jen nevěřícně zeptala: »Cože?« A zatímco moderátorka tiše seděla, Meghan líčila, jak těžko chápala, proč královská rodina řeší barvu kůže jejího syna.

Dodala, že pro ni bylo velmi těžké během těhotenství zpracovat všechno, co se kolem ní dělo - včetně diskusí o tom, zda její syn dostane královský titul. Nedostal ho. Harry uvedl, že způsob, jakým královská rodina zacházela s Meghan, měl trvalé následky na jeho vztah s rodinou, a dodal, že v současnosti nemá blízký vztah se svým bratrem Williamem, který je po jejich otci Charlesovi druhým následníkem britského trůnu.

Na dotaz Winfreyové Harry uvedl, že by královský život neopustil, kdyby nebylo jeho ženy. Jejich vztah podle jeho slov odhalil omezení královského života. »Nedokázal bych to udělat, protože jsem sám byl v pasti,« řekl Harry. »Neviděl jsem východisko. Byl jsem uvězněný, ale nevěděl jsem to,« prohlásil a dodal: »Můj otec a můj bratr jsou v pasti.«

(čtk)