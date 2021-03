Ilustrační FOTO - Pixabay

Proč to zase nejde?

Aby se metoda PCR testování na COVID-19, kterou vyvinul přírodovědec Emanuel Žďárský, mohla nabízet zdravotnickým zařízením, musí nejprve získat potřebné certifikace, jako je mají jiní dodavatelé testů.

Po setkání se Žďárským to uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Informace o setkání zveřejnilo ministerstvo na webu. Žďárský opakovaně uvádí, že vyvinul metodu, která by umožnila dělat denně až 1,5 milionu PCR testů, nyní jich laboratoře zvládnou desítky tisíc. Zástupci vlády jeho nabídku už dříve odmítali a zdůvodňovali to chybějící certifikací. Žďárský ČTK napsal, že z jeho strany bylo splněno vše, ze strany státu nic.

Žďárský svůj objev nabízí státu od loňského jara, už v minulosti si ale stěžoval na nezájem ze strany státu. Tvrdí, že díky jeho metodě by se lidé mohli vrátit k normálnímu životu.

Se Žďárským se minulý týden setkal Blatný, zástupci Státního zdravotního ústavu a předsedové dvou odborných společností České lékařské společnosti. »V rámci jednání jsme se shodli, že aby bylo možné pokračovat v další diskusi, je třeba, aby pan doktor Žďárský doložil nejprve potřebné certifikace, stejně jako tak činí jiní dodavatelé testů,« uvedl k tomu Blatný. Ministr doplnil, že i v době pandemie je potřeba dodržovat legislativními předpisy stanovený proces.

Po schůzce požádal vedení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), aby Žďárskému a jeho sdružení +DPrevence poslalo všechny podklady, které lékový ústav od každého žadatele požaduje. Stát může o Žďárského metodu projevit zájem až poté, co k ní SÚKL vydá stanovisko.

Podle zákona o zdravotnických prostředcích, mezi které patří i testy k diagnostice COVID-19, musí každá osoba či firma ohlásit svou činnost lékovému ústavu ještě před tím, než bude zdravotnické prostředky uvádět na trh. »Společnost +DPrevence n.s. není k dnešnímu dni evidována v Registru zdravotnických prostředků jako ohlašovatel, a tak nemůže být evidována ani jako žadatel o notifikaci, kterou uděluje SÚKL,« napsala mluvčí ústavu Klára Brunclíková.

Žďárský podle zápisu uvedl, že by pomocí jeho metody bylo možné udělat až 1,5 milionu PCR testů denně. Při velkém množství testů by podle něj bylo možné snížit cenu jednoho na zhruba 50 korun. Nyní lidé, kteří jej nemají hrazený pojišťovnou, za test zaplatí přes tisíc korun. Laboratoře udělají v pracovní dny přes 30 000 PCR testů. Ministerstvo v zápisu uvádí, že bez konkrétních podkladů není možné 1,5 milionu testů v současnosti logisticky zajistit.

