Ve středu o delší dovolené

Pro KSČM zůstává prioritou projednání novely zákoníku práce, která zavádí pět týdnů dovolené. V závěrečném hlasování by o ní poslanci měli rozhodnout ve středu. Novinářům to řekla místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM Hana Aulická Jírovcová.

»Doufáme, že ze strany ODS přestane blokování jejího projednání a novelu úspěšně schválíme tak, aby od 1. ledna 2022 měli všichni zaměstnanci nárok na pět týdnů dovolené,« řekla poslankyně.

Komunisté budou podle ní také požadovat, aby se pokračovalo v přerušeném bodu KSČM k očkování a testování. »Stalo se spoustu dalších věcí, na které se chceme ptát,« uvedla Aulická Jírovcová.

Ta ocenila rozhodnutí vlády prodloužit snížení DPH na respirátory, ke stejnému kroku by se však podle ní mělo přistoupit také u dětských roušek. »Budeme žádat vládu, aby zregulovala ceny respirátorů a roušek pro děti. Bohužel i v této době umožňujeme firmám, aby vydělávaly na našich občanech. S tímto zásadně nesouhlasíme,« zdůraznila. K regulaci cen by se podle ní mohlo přistoupit také u testů. Jejich povinné zavedení podle Aulické Jírovcové způsobuje firmám velké náklady.

Poslankyně se chce také obrátit na ministryni práce Janu Maláčovou (ČSSD) s otázkou, proč dosud nesvolala schůzku ke kurzarbeitu. »Byla dohoda, že se tento návrh vrátí do druhého čtení. Chceme diskutovat o variantě, na které by byla shoda napříč politickým spektrem, i s tripartitou,« vysvětlila místopředsedkyně sociálního výboru.

Bezpečnostní témata nikoho moc nezajímají

Místopředseda výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček (KSČM) si posteskl, že přestože má vláda otázky bezpečnosti ve svém programovém prohlášení jako jednu ze svých priorit, v současné chvíli to neplatí. Bezpečnostní témata podle něj zřejmě nikoho moc nezajímají. Odvolával se přitom na skutečnost, že na nynější schůzi jsou otevřeny hned tři krizové zákony, k jejich projednání či schvalování však stále nedochází. »Teď se všechno řeší ad hoc a otázky bezpečnosti jsou řešeny jako u požáru. Tam, kde je problém, okamžitě vymyslíme zákon, pak pro něj nejsme schopni sehnat podporu a když už se to náhodou podaří prohlasovat a neprojde to Senátem, tak vláda není schopna sehnat potřebnou většinu ve Sněmovně,« kritizoval poslanec vládní bezpečnostní politiku.

Místopředseda výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček (KSČM)

Na tiskové konferenci před začátkem jednání Sněmovny avizoval předložení nového bodu, v němž by vláda informovala o průběhu maturit v letošním roce. »Na jednu stranu slyšíme pana premiéra, který maturitu rozdává, na druhou stranu slyšíme vyjádření ministra školství, který dementuje slova premiéra, pak slyšíme vyjádření pana vicepremiéra Hamáčka, který mluví o všem a o ničem a v podstatě už nikdo neví, jak budou maturity probíhat a o čem budou,« uvedl Ondráček. »Pokud někdo mluví o tom, že maturity jsou zbytečné, pojďme zrušit státnice na vysokých školách, pojďme zrušit atestace u lékařů, zkoušky v autoškolách, protože to je přece zbytečné. Všechno je zbytečné, protože žijeme v pandemii,« uvedl na konto premiérova plánu. Je přesvědčen o tom, že kdyby děti chodily do škol, jak navrhovali komunisté, tak by se této nejistotě dalo předejít.

Návrh na zařazení tohoto bodu následně v úvodu schůze přednesl člen školského výboru Ivo Pojezný (KSČM). Připomněl, že s návrhem premiéra nesouhlasí ministr školství, ani odbory a proti je i část studentů. Žáci se podle nich mohli připravit na maturitu během celého čtyřletého studijního období a měli by ji skládat standardním způsobem. »Navíc někteří tvrdí, že by administrativní zkouška mohla znehodnotit studium a vyřadit některé z trhu práce,« uvedl Pojezný. Sněmovna tento návrh přijala, otázku letošních maturit bude projednávat zítra.

Nepodporovat monopol odtahových společností

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích předložená Petrem Dolínkem (ČSSD), která je před závěrečným hlasováním, zatím nemůže počítat s podporou komunistických poslanců. Podle místopředsedkyně hospodářského výboru Květy Matušovské se rozhodnou až na základě přijatých pozměňovacích návrhů. Těch se před závěrečným schvalováním sešla celá řada. »Mrzí nás, že někteří kolegové z tohoto nekonfliktního zákona udělali zásadní cyklonovelu. Pozměňovací návrhy, které jsou navrženy, by neměly být součástí poslanecké novely, mělo by jít o vládní návrhy,« řekla Matušovská novinářům.

S podporou poslanců KSČM podle ní určitě nemůže počítat pozměňovací návrh Milana Ferance (ANO), aby odtahování aut z dálnic zajistilo Ředitelství silnic a dálnic prostřednictvím nasmlouvané firmy. »Myslíme si, že každý řidič by se měl rozhodnout sám, nebudeme podporovat monopol odtahových společností,« uvedla poslankyně. Nesouhlasí ani s návrhem předsedy lidovců Mariana Jurečky, který řeší problematiku přetížení kamionů. »Nezdá se nám správné, aby za to, že je přetížený kamion, se zvyšovaly pokuty řidičům ze 30 na sto tisíc. Jsme rádi, že v tomto návrhu zazněl i postih dopravců, ale co nám stále chybí, je hmotná odpovědnost odesílatelů, kteří rovněž způsobují to přetížení,« vysvětlila Matušovská.

Problémy, které covid momentálně způsobuje v autoškolách, by podle ní pomohla vyřešit poslanecká novela, pod níž je podepsána, která obsahuje důležitá ustanovení pro lhůty opravných zkoušek. »Jejím přijetím bychom mohli vyřešit akutní problémy s nedodržováním lhůt, které způsobuje covid,« uvedla Matušovská.

