Luiz Inácio Lula da Silva. FOTO - Wikimedia commons

Brazilský soud: Lula bez viny

Brazilský nejvyšší soud v pondělí zrušil rozsudek, který účelově uznal bývalého levicového prezidenta Luize Inácia Lulu da Silva vinným v korupční kauze. Podle soudce Edsona Fachina případ nespadal do kompetence soudu ve městě Curitiba, který rozsudek vynesl, napsala agentura Reuters.

Soudce proto nařídil, aby se případem znovu zabýval federální soud v Brasílii. Proti rozhodnutí se státní zástupce odvolá. Lula obvinění z úplatkářství dlouhodobě odmítá. Bylo (nejen podle něj) připraveno na objednávku politickou pravicí – aby coby dlouhodobý lídr preferencí nemohl znovu kandidovat na nejvyšší úřad.

Pokud by však byl v případu osvobozen, získal by znovu možnost účastnit se voleb a mohl by kandidovat na prezidenta v roce 2022 proti současnému ultrapravicovému prezidentovi Jairu Bolsonarovi. Podle agentury Reuters se Lula stále těší velké popularitě, a to především mezi chudšími vrstvami.

Lula byl odsouzen k 12 letům odnětí svobody. A bývalý socialistický prezident (v letech 2003-10) skutečně strávil za mřížemi v letech 2018 a 2019 přes 1,5 roku. Jeho propuštění nařídil nejvyšší soud v roce 2019, a to v rámci obecného rozhodnutí, které se týkalo tisíce vězňů. Soud tehdy výrazně rozvolnil pravidla pro věznění osob, které nevyčerpaly ve svých případech všechny opravné prostředky.

Podle obžaloby Lula přijal úplatky od některých brazilských developerů. Kromě peněz na něj mělo být podle ČTK převedeno také několik nemovitostí.

Lula da Silva byl vyšetřován a odsouzen v rámci kauzy Lava Jato (Automyčka). Během vyšetřování byl zadržen a obviněn z korupce i další bývalý brazilský prezident, středopravicový Michel Temer. Hlavní žalobce Sergio Moro sice opakovaně prohlašoval, že je nestranický, v roce 2019 se ale stal ministrem spravedlnosti právě ve vládě Bolsonara. Tomu ke zvolení pomohlo právě Lulovo stažení z voleb.

