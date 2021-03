Zamyšlení nad jedním znaleckým posudkem

Dne 20. září 2020 došlo k ekologické havárii na řece Bečvě. Nebudu se zabývat ekologickými škodami a celým problém v této oblasti, který tím byl způsoben. Jde mi o právní stránku věci. Vycházím jen z informací, které byly publikovány v médiích. A tak ctěnému čtenáři popíši postup, jak se má zachovat Policie ČR při přijetí trestního oznámení. Policista, který oznámení přijal, musí na místo vyslat hlídku k prověření události. Pokud jde však o tento případ, musí okamžitě věc nahlásit svému nadřízenému. To se samozřejmě stalo a na místo přijela stálá výjezdová skupina, příslušní funkcionáři. Velmi správně o celé věci byl informován ministr životního prostředí, který také přijel na místo. Faktem zůstává, že trochu neuváženě řekl do médií, že vyšetření je otázka několika hodin. Později si to zřejmě uvědomil a sdělil, že vyšetření je otázkou několika dnů. Po sdělení informace v médiích mi bylo jasné, že i toto tvrzení pana ministra není pravdivé, protože to bude trvat hodně dlouho - měsíce.

Samozřejmě policejní orgán musí postupovat v souladu s trestním řádem. Tedy zahájit úkony trestního řízení, vyslechnout zástupce poškozených firem, vyžádat vyčíslení škody a nechat potvrdit poučení poškozeného v trestním řízení. Bezpochyby se toto stalo.

A jsou případy, kdy obecně v trestních věcech se musí přibrat znalec opatřením podle příslušného ustanovení trestního řádu. To je také v pořádku. V tomto opatření musí být stanoven termín, do kdy má být posudek zpracován a předán policejnímu orgánu. Jistě je možné termín prodloužit, ale ve výjimečných případech. A to je tento. Znalec si musí obstarat podklady a to jednak z trestního spisu, což mu dá policejní orgán, a také od firem. Pokud firma neudělá součinnost, tak toto by měl znalec sdělit policejnímu orgánu a ten buď sám, nebo v součinnosti se státním zástupcem se musí postarat, aby firma dodala potřebné podklady.

Jak policejní orgán, tak i státní zástupce musí využít jednak trestního řádu, ale i zákona o státním zastupitelství. Ano, chápu, že některé posudky se zpracovávají dlouho. Navíc toto je velmi sledovaný případ nejen médií, ale i veřejností. Není tedy divu, že někteří poslanci mají podezření, že tento případ se zpolitizovává. Ten dojem mám také. A je škoda, že nevznikla vyšetřovací komise Sněmovny, když tato vznikne na kdejakou věc. V současné době to znamená, že případ je v šetření. Když ale znalec požádá o, myslím, třetí prodloužení lhůty na znalecký posudek, tak to o něčem svědčí. Buď o liknavosti znalce a jeho komunikace s firmou nebo komunikace s policejním orgánem. Anebo liknavost policejního orgánu ve vztahu k znalci či firmě. A tady musí okamžitě nastoupit dozorový státní zástupce, který využije svých práv podle shora citovaných právních norem. Pokud i on je liknavý, tak jeho nadřízený podle zákona o státním zastupitelství má také oprávnění tzv. dohled.

Je tedy otázka, zda se chce vyšetřit daná trestní věc, či nikoli. Proto by měl nejen nadřízený tohoto policejního orgánu, ale dozorový státní zástupce a eventuálně jeho nadřízený udělat vše pro to, aby znalecký posudek byl co nejrychleji zpracován. Navíc policejní orgán musí do dvou měsíců informovat dozorového státního zástupce a eventuálně požádat o prodloužení lhůty k prověřování.

Věřme, že tlak veřejnosti přinutí nejen firmu, ale i znalce zpracovat rychle posudek a policejní orgán ve věci rozhodne.

Ivo LÁTAL