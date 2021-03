Spor kolem maturit

Poněkud neuvážený výrok premiéra Babiše týkající se maturit vyvolal mezi učiteli rozpaky. Navíc si myslím, že přijít s podobným návrhem, který není projednán ani ve vládě, nenapomáhá k uklidnění situace. Oč jde? O to, aby namísto maturit v letošním roce se spočítaly studijní výsledky za několik posledních školních let, zprůměrovaly a to pak nahradilo maturitní vysvědčení. To rozbouřilo veřejnost.

Je mně jasné, že pan premiér si neumí poradit s nastalou situací, a kdo by to k úplné spokojenosti všech uměl? Ale jít cestou prudkého snížení úrovně našeho školství, které patřívalo ještě za minulého režimu k nejlepšímu na světě, není zrovna chytrý nápad. I když Babiš původní požadavek středoškoláků doplnil možností výběru – kdo by chtěl, mohl by maturitu složit, kdo by nechtěl, dostal by zprůměrovaný úřední papír, který by maturitu nahradil. Neumím si představit, že by se našlo víc studentů, kteří by raději šli před zkušební komisi. Byl těžký rok, to víme všichni. Proto ministr školství Plaga rozhodl oprostit maturanty od písemných zkoušek z jazyků. To hodnotím jako ústupek z polistopadových ústupků.

Maturity byly u nás zavedeny v roce 1869 a k jistému uvolnění došlo až v souvislosti s koncem druhé světové války, kdy některé ročníky nedostaly možnost odmaturovat, byly totálně nasazeny a bylo tak nutné odstranit diskriminaci. V krátké době »zkouška dospělosti« však opět dotvrzovala zakončení studia a byla i jakýmsi vstupem do let dospělosti, protože pro mnohé byla i průkazem pro přijetí do významnějších funkcí na pracovištích. V době Rakouska a vlastně i za předmnichovské republiky i nejvyšším vzděláním pro některé obory, protože ne všechny byly pokryty vysokými školami. Po roce 1989 se také maturita dočkala změn. Uvolnění ve školství, které se jí také týkalo, znamenalo snížení úrovně našeho vzdělávání. Teprve v roce 2011 jsme se vrátili k praxi z minulosti, i když dodnes trvají rozpory, pokud jde např. o zařazení matematiky apod. Návrh premiéra Babiše by však vrátil školství do dob dávno minulých a snížil by možnost uplatnění absolventů studií. To není jen můj názor, ale jde i o názor převážné většiny pedagogů. Proto si myslím, že podobná »zjednodušení« nejsou nejen v zájmu našeho školství, ale ani v budoucím zájmu samotných maturantů.

Václav ŠENKÝŘ, zastupitel města Děčína (KSČM)