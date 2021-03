Tak nám zbourali Vlachovku…

Tak nám zbourali Vlachovku, pane Josefe Zímo, jak jste mohl vidět i na fotkách na internetu nebo v novinách. Bydlím nedaleko, vzpomínám třeba na bály, které jsme zde, jako mladí noví obyvatelé sídliště Ďáblice, pořádali. Už nebudeme. Lidé potřebují byty, nic proti tomu. Ale dobře si pamatuji také na dobu po převratu, kdy nový majitel jednoho ze sousedních domů hned vedle Vlachovky vystěhoval nájemníky a přes nesouhlas Prahy 8 ho přestavěl na hotel. Vystěhovaným rodinám poté muselo pronajmout byty město. Šlo to, Praha 8 jich měla tehdy ve svém majetku skoro dvacet tisíc. To si pamatuji, byl jsem zde totiž od roku 1992 osmnáct let zastupitelem a také členem bytové komise. Deset let i jejím předsedou. Od té doby vím, že každé město potřebuje minimálně svých 60 bytů pro tisíc obyvatel. Tuto hodnotu určili a potvrdili před časem i odborníci ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Ale lidé potřebují také místo pro setkávání. Třeba na Vlachovce. Svědčí o tom jistě i oblíbenost televizních přenosů, kdy jsme se tam mezi lety 1973 až 1989 setkávali s dechovkou. Nevím sice, jak vzniká nemovitá památka, ale asi nestačí, aby toto místo měli lidé rádi. Vážím si proto paní Chvojové, která se i po roce osmdesát devět, jako staronová majitelka Vlachovky, snažila tradici udržet.

Vadí mi ale, že bourání Vlachovky bylo povoleno, aniž by bylo jasné, jak bude vypadat stavba, která ji nahradí. A také, jak takový postup rozděluje společnost, z diskuse na webech soudím, že právě toto bylo cílem a záměrem, který se, bohužel, zdařil. Ostatně takový postup je dnes častý a někomu určitě poslouží, heslo »Rozděl a panuj« se přece už mnohokrát osvědčilo.

A už jen poznámka na závěr – ten vzpomínaný hotel vedle Vlachovky je stále veden jako bytový dům se dvěma byty… Bordel určitě také někomu vyhovuje, ale mně vadí. Věřím, že nejsem sám!

František BENEŠ, stínový ministr pro místní rozvoj za KSČM