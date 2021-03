Lev, nebo pes?

V pátek 25. února jsem si v rozhlase vyslechla relaci Pro a proti, kde spolu diskutovali předseda odborů Středula s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Hanákem.

Pan Středula byl pro rozšíření velikonočních čtyř dnů o další dny, kdy by mohl být zorganizován naprostý lockdown (včetně dopravy, průmyslu) proti covidovému nebezpečí a pan Hanák byl proti (s tím, že pokud jeho špeditérská firma odřekne některé zakázky, okamžitě zakázky převezmou špeditéři z Polska).

Přitom pan Středula prohlásil, že nejvyšší hodnotou jsou pro něj životy lidí (bez dalšího komentáře) a pan Hanák prohlásil, že nejvyšší hodnotou jsou pro něj svoboda a demokracie (bez dalšího komentáře).

Mám za to, že se pánové »trefili do černého«, pojmenovali to, o co tu nyní kráčí. Současná covidová situace nám znovu a opakovaně dává najevo, že péče o svobodu a demokracii jde proti péči o životy lidí.

Jenže co je nyní ta svoboda a demokracie? Za té »strašné doby minulé« by nevadilo, kdybychom zavřeli továrny. Proč? Protože to know-how bylo u nás. My jsme vyráběli motorky, auta, kombajny, lokomotivy i letadla od prvního do posledního šroubku. Jednotlivé díly se vozily jen po republice. Případně se dovážely z ciziny k nám, a tak jsme si my diktovali, co kdy chceme a potřebujeme.

Dnes jsme jen montovnou, občasnou přidruženou výrobou. Nejsme motor průmyslu jako dřív, jsme jen součástí velkého soukolí, jen pár článků řetězu, které zuby nehty drží, aby se alespoň někdo uživil. A na nás někdo řádně přiživil. A ano, bohužel takový článek v řetězu lze snadno vyměnit. Na něm výroba nestojí a nepadá.

Bývali jsme hrdými lvy, premianti v průmyslové výrobě a držitelé mnoha originálních patentů a postupů. A tyto továrny, výrobny a montovny dávaly práci opět hlavně našim lidem a zisk státu. Co je z hrdého lva dnes?

Jak zpívá Daniel Landa ve svém Protestsongu: »Ze lva se stal pejsek na řetězu, slintá, čeká na odměnu od vítězů…« Ač jeho momentální aktivitu zrovna neschvaluju, pojmenovat věci ve svých skladbách umí sakra dobře…

Helena KOČOVÁ