Nehorázné selhání vedení Krajské zdravotní

Chtělo by se jásat nad výborně zvládnutou akcí. V městské nemocnici v Kadani proběhlo o víkendu proočkování v nebývalých poměrech. Mimořádná akce se rozběhla, protože se podařilo získat vakcínu proti nemoci COVID-19. Na přípravu měli jediný den. Ano, chtělo by se jásat, kdyby…

»Je to nehorázné selhání vedení Krajské zdravotní! V Chomutově a nejen tady, myslím, že v celém kraji, kde je situace ohledně očkování nejhorší z celé ČR. V pátek se objevilo u nás v kraji 3600 vakcín, které se musely spotřebovat přes víkend, a jako očkovací místo byla určena městská nemocnice v Kadani, a nikoliv nemocnice Krajské zdravotní v Chomutově. Je nepochopitelné, jak je možné, že v systému je evidováno mnoho rizikových občanů, kteří se očkovat chtějí, a nepřišlo jim žádné pozvání, a v Kadani z důvodu rychlého vyočkování proočkovali každého, ‚kdo přišel‘. Je to další důkaz o tom, že stát tuto situaci nezvládá, a to ani na úrovni Ústeckého kraje. Navíc to, že očkování u nás v kraji se nezvládá, potvrdil v pátečních interpelacích ministr zdravotnictví,« řekl Haló novinám radní města Chomutova a krajský zastupitel Jaroslav Komínek (KSČM).

Radní města Chomutova a krajský zastupitel Jaroslav Komínek (KSČM).

Co se tedy vlastně přihodilo?

Například na webových stránkách Klášterce nad Ohří se objevil »inzerát« s tímto textem: »Tento víkend dne 6. 3. a 7. 3. 2021 proběhne mimořádná očkovací akce v očkovacím centru Nemocnice Kadaň. Registrace ve státním registru není nutná, určeno pro: občany starší 70 let, členy Integrovaného záchranného systému, pracovníky ve školství, pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách, pacienty chronicky nemocné i mladší 70 let. Volejte 474 944 307 a 474 944 455 – Pá do 18h, So + Ne 8-18h. Objednání telefonicky je možné i pro již zaregistrované do jakéhokoliv očkovacího centra ČR.«

Pouhé dva dny měli v nemocnici na to, aby spotřebovali 3600 dávek vakcíny AstraZeneca. O obří dodávce se Nemocnice Kadaň dozvěděla ve čtvrtek, pátek měla na přípravy a v sobotu ráno se naplno rozjel očkovací maraton. Týkal se lidí starších 70 let, záchranářů, učitelů, zdravotníků a pracovníků sociálních služeb, kteří se mohli objednávat i v průběhu víkendu. Nedostatkovou vakcínu nemocnice získala od Ústeckého kraje, protože se nepodařilo přerozdělit ji mezi praktické lékaře.

Ano, zní to neuvěřitelně

Jako první přišli v sobotu na řadu pacienti nefrologie a senioři z Malého Března na Mostecku. V očkovacím centru ale brali i zájemce z Prahy, Ústí nad Labem a dalších měst, pokud splňovali podmínky. Všichni mají zajištěnou i druhou dávku.

Problémy v začátku způsobovali jen lidé, kteří nedodržovali odstupy, protože se báli, že na ně dávka nevyjde, nebo mladí lidé bez chronického onemocnění. I ti se snažili vmísit mezi ostatní.

Velkou zásilku vakcíny se podařilo kadaňské nemocnici získat po domluvě s Ústeckým krajem. Několik menších dodávek nemocnice získala i dříve, byly ale násobně menší a chodily nepravidelně. »Aktuálně Kadaň získala přebytek dávek vakcíny, které měly být rozdělené mezi 250 praktických lékařů v kraji, část se nám ale nečekaně vrátila,« uvedl krajský radní pro oblast zdravotnictví Radim Laibl (ANO).

»Museli jsme narychlo najít někoho, kdo bude schopen tento vyšší počet zvládnout. Oslovili jsme několik center, řada z nich by ale byla schopná proočkovat jen stovky, proto jsme se obrátili na Kadaň, která se na to dokázala připravit,« vysvětlil.

Co říci závěrem…

Chtělo by se jásat, kdyby… Nedávno začala veřejným prostorem hýbat možnost porovnání dvou současných částí bývalého Československa: »Slovensko získalo ruskou vakcínu Sputnik V, potvrdil Matovič. Do země dorazí dva miliony dávek« – a vedle toho: »Vakcína Sputnik V by mohla do ČR dorazit do konce března. Zatím 20 tisíc dávek, pokud bude zájem«.

»Ne, nikoho nebudu přesvědčovat, jestli se má nebo nemá nechat očkovat. Ale vím, že je mnoho lidí i z mého okolí, kteří by se nechali očkovat dobrovolně a rádi… Jen bych potřeboval vysvětlit, jak je možné, že jeden stát dovede vyjednat 2 000 000 dávek a druhý (sousední) 20 000 dávek? A to nemluvím o tom, že Slovensko má polovinu obyvatel…« diví se Komínek.

»Už jsme si šili roušky, mnoho z nás se stalo asistentem distanční výuky svých dětí. Naučili jsme se péct doma chleba a smířili se s omezením oslav a setkání s přáteli. Teď jsme v další a asi nejtěžší zkoušce – uzavření doma. Bez přátel, bez rodiny… Vydržme to, prosím, nic jiného nám nezbývá, než se pokusit tímto způsobem zpomalit šíření COVID-19. A držme si pěsti, abychom koncem března mohli říct, že to pomohlo,« věří Komínek.

