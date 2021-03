Golfistka a antifašistka Luise Abrahams

Před nedávnem jsme oslavili Mezinárodní den žen. V tento den je obvykle zvykem si připomínat ženy, které dosáhly úspěchu a udělaly pro společnost něco výjimečného. Lázeňské město Mariánské Lázně si připomínají paní Luisu Abrahams, která nás opustila před 15 lety ve věku 95 let a jejíž osud je podobný úžasnému dobrodružnému románu, který napsal talentovaný a skvělý spisovatel.

O jejím životě informovala naši redakci Elena Sorokina z agentury KIS Mariánské Lázně.

Luisa se narodila v Praze v židovské rodině lékaře Leopolda Kramera, který vlastnil velkou soukromou nemocnici. Po letech během rozhovoru vzpomínala, že dobře znala T. G. Masaryka, protože jeho manželka byla hospitalizována v nemocnici jejího otce a Masaryk ji chodil i se synem Honzou každý den navštěvovat.

Luise na archivním snímku z roku 1940.

Luisa se v mládí začala zajímat o golf a projevila pozoruhodný talent i schopnosti. V té době existovala pouze tři golfová hřiště, a to v Praze, Karlových Varech a Mariánských Lázních. A Luisa často hrála a trénovala v Mariánkách.

Majorka v RAF Zde se Luise seznámila s golfistou Henrym Cottonem, který ocenil její herní schopnosti a pozval ji do Anglie si zahrát. Do Anglie odjela v roce 1939 a v Anglii navždy zůstala, což jí zachránilo život. Hitler v této době okupoval Československo a celá její rodina zemřela během druhé světové války. Otec i matka zemřeli v koncentračním táboře Osvětim. Budoucí paní Luise Abrahams se seznámila se svým manželem v londýnském obchodě, když si šla koupit kalhoty. Se sirem Charlesem Abrahamsem žili šťastně po dobu 48 let. Zajímavé je, že Luise během války v Británii působila v českých leteckých jednotkách, kde dosáhla hodnosti majora.

Na konci 60. let navštívila Československo a přivezla svým krajanům nejdůležitější dárek: spoustu golfových holí. Snad jedním z nejpamátnějších činů paní Luisy, za který jí budou čeští golfisté a české golfistky navždy vděční, je, že napsala žádost královně Alžbětě o udělení titulu »královského« golfového klubu Mariánské Lázně a golfový klubu díky její přímluvě tento titul získal.

Při vzpomínce na svou původní vlast v rozhovoru pro BBC Luise Abrahams řekla: »Poněvadž Mariánské Lázně jsou moje nejzamilovanější místo. Tam bych já chtěla žít...«

(za, mh)

FOTO – archiv TIC M. Lázně