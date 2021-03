Nafta už zase teče »správným směrem«

Libye bývala docela klidná země, prosperující. Lidé tu měli lecjaké výhody oproti dalším státům. Takové, které bychom Libyjcům mohli závidět dnes i my. Nepopírám, že leccos se nám nemuselo líbit a nelíbilo. Jenže Libye měla naftu a tu chtěla dodávat také jinam, než si přály velké koncerny z velkých, ale podle toho, jak samy sebe nazývaly, »demokratických« zemí, kde »svoboda je nade vše«. V neděli po ránu nám Česká televize promítla film s Hugo Haasem Mravnost nade vše. Tehdejší tvůrci ukázali, jak ošidné je tvrdit, že něco je nade všemi. Ani ta »mravnost« v tehdejším pojetí, ani ta »demokracie« v tom dnešním není nad vším. Jen prostředkem k ovládání.

Na to vše jsem si vzpomněl, když minulý týden se našly v Libyi ostatky několika mužů ze tří států – jedním z nich byl i občan České republiky - odborníků »u naftových věží«, které popravili stoupenci Islámského státu. To by se v Kaddáfího Libyi stát nemohlo. Tady byl mír a klid a i experti mohli v klidu pracovat.

»Demokratům« se Kaddáfího režim nelíbil. Byl příliš svobodný. A když se v jeho zemi našla nafta a zájem o naleziště projevila Čína nebo jiní východní zájemci, to už nenechalo »demokraty« spát. Když pak sem Číňané poslali dokonce své experty, kteří pomáhali s výstavbou naftového průmyslu, to už bylo na »demokraty« moc. To přece nelze tolerovat, když nafta z Libye bude směřovat namísto na Západ na Východ. A tak se v rámci svobody a »demokracie« podnítila část méně spokojených občanů, aby proti režimu protestovali a »demokraté« sami, aby jim pomohli, začali intervenovat. Měli lepší letadla, dost bomb a hodně zbytečného střeliva do hodně zbraní ve skladech. Kaddáfího režim se dostal do kleští. Neměl síly se bránit na více frontách. Padl. A s ním za potlesku »demokratů« i prezident Kaddáfí zavražděný jakýmsi primitivem. »Demokraté« z celého světa si totiž nechtěli »umazat ruce«.

A důsledek? Nejen rozvrácená země a návrat středověkého »práva šaría«, konec výhod plynoucích z nafty pro každého Libyjce, konec klidu a míru, ale i bezpečnosti pro experty. »Demokraté« mohli být ovšem spokojeni, nafta už zase směřuje k nim.

Otakar ZMÍTKO