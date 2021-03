Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Zeman: Blatný a Petříček by měli skončit

Prezident Miloš Zeman bude chtít po premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby z funkce odvolal ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) a ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) kvůli jejich postoji k ruské vakcíně Sputnik V. Zeman to řekl v rozhovoru pro Parlamentní listy.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip požádá o setkání s prezidentem Zemanem. Chce s ním mimo jiné řešit to, jak menšinová vláda ANO a ČSSD zvládá koronavirovou pandemii a očkování populace. Považuje za selhání, že kabinet neřeší zajištění vakcíny proti nemoci COVID-19 od více společností. Pokud by se nečinily kroky směřující k ochraně života a zdraví občanů, šlo by podle Filipa o neplnění jedné z podmínek dohody o toleranci vlády mezi KSČM a ANO.

K lidem, kteří by měli ze své funkce odejít, podle Zemana patří i ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová. I u ní Zemanovi vadí váhání s tím, povolit v ČR užívání ruské vakcíny. S Babišem by se měl Zeman setkat 22. března v Lánech, sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Návrh na odvolání ministrů předkládá premiér, šéf SÚKL podléhá ministru zdravotnictví.

Překážky Sputniku – Blatný a Storová

Zeman prosazuje, aby ČR při očkování využila ruské i čínské vakcíny. Blatný požaduje, aby byly vakcíny schváleny v rámci Evropské unie. Prezident chce, aby vakcíny schválil SÚKL a ČR jimi začala očkovat ještě před rozhodnutím evropských orgánů. V rozhovoru Blatného a Storovou označil za hlavní překážky pro dodávky Sputniku. O jejich odvolání chce s Babišem v blízké době jednat. Uvedl také, že premiér udělal chybu, když mu navrhl do funkce ministra zdravotnictví nekompetentního člověka. Blatný podle Zemana není epidemiolog a nemá manažerské zkušenosti. Zeman uvedl, že pokud by se Babiš rozhodl Blatného ve funkci ponechat, nepřispělo by to ke zlepšení jejich přátelských vztahů.

Blatný podle Filipa dříve vytvořil dobrý protiepidemický systém PES, na základě kterého se měla rozvolňovat či zpřísňovat protikoronavirová opatření. Později ale Blatný nebyl ochoten brát jako prioritu proočkování české společnosti, míní.

Podle Filipa je selháním vlády neřešit sehnání vakcíny i od jiných firem, než které zatím schválila Evropské unie, tedy od společností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. ČR by měla jít podobnou cestou jako například Itálie, Rakousko či Maďarsko, míní. Například v úterý informovala italsko-ruská obchodní komora o kontraktu na výrobu vakcíny Sputnik V, který podepsal zástupce Ruského fondu přímých investic s italskou pobočkou švýcarské firmy Adienne Pharma&Biotech.

Za co ji platíme?

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková prezidentovi v této věci rozumí. »Pan prezident má pravdu v tom, že ani pan ministr, ani paní ředitelka nemají právo odmítat vakcíny, které by mohly pomoci rychlému naočkování občanů ČR. V této chvíli už je jasné, že vakcína Sputnik V je bezpečná, účinná, a že schvalování Evropskou lékovou agenturou je jen formální záležitost. Navíc, očkování je dobrovolné a občané se mohou sami rozhodnout, zda tuto vakcínu využijí. Chování pana Blatného i paní Storové je tak přinejmenším neodpovědné a zavání politikařením,« řekla Haló novinám Marková.

První místopředseda Sněmovny již v minulých dnech podrobil tvrdé kritice ředitelku SÚKLu. »Proč trpíme to, že paní ředitelka řekne, že ona nebude certifikovat vakcínu a že si počká na to, až bude certifikovaná v Evropě? Za co ji platíme? Za to, že nechce vykonávat svoji práci a nést svou odpovědnost? Proč tam ještě sedí?« rozčílil se Filip v minulých dnech ve sněmovní debatě.

»Požádám o setkání s panem prezidentem, protože tohle vidím jako totální selhání. Myslím, že to není věcí dohody o toleranci, ale v každém případě musím pana prezidenta upozornit na to, že pokud bychom dospěli k vypovězení dohody o toleranci, že menšinový kabinet by těžko sháněl podporu pro jakýkoli zákon, který je ve Sněmovně,« řekl Filip.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Pokud by vláda nečinila kroky, které by směřovaly k ochraně života a zdraví občanů, bylo by to podle Filipa neplněním jedné z podmínek dohody. Nejde podle něj pouze o zajištění ruské vakcíny Sputnik V. »Myslím, že je to otázka vakcín, testování dětí ve školách, vakcinace učitelů, abychom mohli obnovit školní docházku a podobně. To není jedna věc,« poznamenal.

Blatný neodstoupí

Zeman poukázal na zájem Itálie a Slovenska o ruskou vakcínu. »Pro mne z toho vyplývá závěr, že pokud se těmito vakcínami, ať ruskou, nebo čínskou, očkují miliony lidí, pak ti dva, o kterých jsem mluvil, jsou vinni faktem, že i nadále budou zbytečně umírat naši lidé,« řekl Zeman. Blatný se Storovou podle něj nesou za tato úmrtí plnou odpovědnost.

Zeman také řekl, že ČR dostala nabídku, aby se ve spolupráci s Německem a Ruskem podílela na produkci Sputniku, který by se vyráběl v jedné z německých spolkových zemí.

Ministr zdravotnictví v reakci na prezidentova slova odmítl, že by sám odstoupil z funkce. Trvá na tom, že ruská látka musí mít před využitím v ČR souhlas Evropské agentury pro léčivé přípravky.

Msta za Sputnik a Dukovany

Prezident kritizoval i Petříčka. S jeho odvoláním by musela souhlasit podle koaliční smlouvy sociální demokracie. »Myslím, že předseda ČSSD Jan Hamáček bude preferovat zájmy našeho státu před úzkými stranickými zájmy,« poznamenal Zeman. Odvolání Petříčka proto považuje za reálné.

Hamáček na Zemanova slova reagoval spíše vyhýbavě. Řekl jen, že odvolání ministrů navrhuje premiér, a že pokud by měl premiér k Petříčkovi výhrady, sdělil by mu je.

Zemanův názor je podle Hamáčka relevantní v rámci diskuse. Rozumí i tomu, že má hlava státu na různé ministry různé názory. »Ale říkám, že tím, kdo navrhuje personální změny v kabinetu, je předseda vlády,« uvedl. Petříček hodlá proti Hamáčkovi kandidovat na předsedu ČSSD na blížícím se sjezdu.

Sám Petříček uvedl, že se mu Zeman mstí nejen za Sputnik, ale i za jeho protiruské postoje ve věci dostavby jaderné elektrárny v Dukovanech.

KSČM Petříčka kritizuje dlouhodobě. Filipa naposledy zvedlo ze židle například to, jak Petříček nečinně přihlížel, když Německo zavřelo hranici s ČR. »Jednal vůbec s těmi sousedními státy, nebo to nechal na premiérovi? Nevím, co dělal, když víme, že 40 tisíc lidí, kteří převážnou většinou pracují v německém sociálním a zdravotním systému, tam denně jezdí. Ministru Petříčkovi je to však jedno. A já nechápu, proč mu to premiér toleruje,« uvedl Filip.

(ste)