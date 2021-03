Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Pravice zablokovala rozšíření pravomocí ČNB

O vládním návrhu, který má kromě jiného posílit pravomoci České národní banky (ČNB) nad regulací hypoték, včera poslanci nerozhodli. Závěrečné schvalování normy zablokovali svými projevy zástupci opozice. Místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM) to označil za obstrukci.

Novela má především za cíl rozšířit možnosti obchodování ČNB na finančních trzích a posílit její pravomoci. Nově by měla dostat zákonnou pravomoc určovat podmínky úvěrů na bydlení, například ve vztahu k příjmům žadatele a ceně nemovitosti. Dosud může dávat bankám pouze doporučení, která nejsou právně závazná. Řada poslanců se ale domnívá, že to omezí přístup klientům k hypotékám a ztíží to dostupnost vlastnického bydlení. Poslanec ODS Vojtěch Munzar navrhl tuto pasáž z novely vyřadit.

Poslanci měli včera předlohu schvalovat. K tomu však nedošlo. Celé dopolední jednání Sněmovny vyčerpali svými dlouhými kritickými projevy zástupci pravicové opozice, především z řad Pirátů a ODS.

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM) to označil za obstrukci. »Máme tady klasickou parlamentní obstrukci,« prohlásil Filip. »Já ty vaše výzvy sice chápu, ale protože jsem je slyšel tolikrát, tak na ně nemohu reagovat jinak, než že je považuji za pokus zablokovat tento zákon. Prosím, přiznejte se k tomu, že ho nechcete a že nemáte sílu ho zablokovat, jenom parlamentní obstrukcí,« uvedl Filip. Na jeho návrh sněmovní většina rozhodla, že novelu budou poslanci projednávat o hodinu déle než obvykle, a to do 14. hodin. Krátce po 13. hodině si však předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura vyžádal hodinovou přestávku na poradu klubu. Tím debata skončila.

Neztrapňovat se před národem

S Filipovým tvrzením o obstrukci se ztotožnil i Jan Volný (ANO). Poukázal na to, že Sněmovna návrh projednává už rok a poslanci měli možnost toto téma kdykoli na rozpočtovém výboru otevřít a nechat si to znova vysvětlit.

»Tady probíhá jasná věcná diskuse,« odmítl obvinění Jan Jakob (TOP 09). Postěžoval si, že na dotazy poslanců neodpovídá ani přítomná ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a ani guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Filip poukázal na to, že některé otázky byly položeny už v prvním a druhém čtení a již bylo na ně odpovězeno. »Chápu, že někteří, nemusí vnímat obsah slov, kterým jim odpovězeno bylo, ale nemyslím si, že se musíme ztrapňovat před celým národem tím, že neustále jako kolovrátek povídáme jedno a to samé,« dodal.

Předloha také obsahuje návrh na rozšíření možností obchodů na finančních trzích i na rozšíření okruhu subjektů, se kterými může centrální banka obchodovat. I tento záměr je terčem kritiky opozice. Pirát Tomáš Martínek navrhl vrátit novelu do druhého čtení. Měl by se podle něj najít takový pozměňovací návrh, který zajistí dostatečnou transparentnost obchodů ČNB na finančním trhu.

Do loňského roku směla ČNB obchodovat pouze na peněžním trhu a jen s úzkým okruhem subjektů. Širší možnosti obchodů i rozšíření okruhu subjektů však loni na jaře vláda předložila poslancům samostatně jako předlohu v legislativní nouzi v souvislosti s nástupem pandemie koronaviru. Sněmovna ji ale upravila tak, že bude platit jen do konce letošního roku.

