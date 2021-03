Rozhovor Haló novin s předsedou OV KSČM Vsetín Romanem Ramachem

Pomáháme občanům reálně

Jak si vede vaše organizace po loňském náročném roce, ale i po volbách, kdy váš kraj nedostal své zastupitele do kraje?

Situace se v okresní organizaci stabilizovala, podařilo se nám v prosinci zorganizovat výroční členské schůze a díky tomu mohla u nás proběhnout okresní konference on-line. Veliký dík patří předsedům ZO, kteří akčně využili dvoutýdenního rozvolnění a ve spolupráci s OV svolali členy svých základních organizací. Co se týká krajských voleb, vyhodnotili jsme je velmi kriticky a odrazilo se to i na kandidátce do následujících voleb. Volební kampaň začíná pro kandidáta dnem zvolení na kandidátní listinu, to znamená jen a jen tvrdou každodenní práci, toho si musí být všichni kandidáti vědomi. My se tím na OV Vsetín řídíme.

Nekladete až příliš vysoké nároky na členy vašich okresních organizací?

Myslím si, že ne. OV Vsetín je spíše připraven zorganizovat a zrealizovat akce, které předsedové a členové ZO navrhnou. Jsme si vědomi, že naši členové už odvedli hodně práce, ale jsme vděčni za každou radu, jelikož životní zkušenosti našich členů jsou pro nás velmi cenné.

Jak zvládá váš okres, či kraj současnou koronavirovou situaci?

Myslím si, že okres Vsetín velmi dobře. U nás není takové to sobectví, Valaši jsou soudržní a především srdeční, proto se snaží dodržovat hygienická nařízení, aby neohrozili na životě své sousedy. Navíc máme báječný protilék – není nad valašskou slivovici.

Co připravujete do letošních stejně významných voleb do Parlamentu ČR?

My především pomáháme. Pomáháme občanům reálně, ať to je předáním 8000 ks roušek Dětskému domovu ve Valašském Meziříčí nebo rozdáváním respirátorů po náměstích. Využili jsme i svátek MDŽ, kdy jsme ženám ve městech Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm a Vsetín spolu s rudým karafiátem věnovali opět tolik potřebný respirátor. Veřejnost reagovala velmi kladně a troufnu si říci, že jsme v okrese byli jedinou politickou stranou, která udělala tuto akci ve prospěch občanů Valašska. Zřídili jsme při OV KSČM Vsetín bezplatnou právní poradnu a také poslankyně Marie Pěnčíková pravidelně navštěvuje náš okres a pomáhá, radí našim spoluobčanům v této těžké situaci. A nejen jim, pomáhá i firmám a živnostníkům. U nás už kampaň jede na sto procent. V okrese jsme vylepili plakáty s informacemi, co KSČM pro občany prosadila a za co budeme bojovat dál. Chtěl bych touto cestou poděkovat europoslankyni Kateřině Konečné, která tyto plakáty zajistila. V měsíci dubnu již budeme občany seznamovat s našimi kandidáty i s e-mailovými kontakty, aby se mohli ptát konkrétních kandidátů na jejich program, se kterým kandidují do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Pro volby samozřejmě máme připravený konkrétní program a jeho prezentaci. Jak jsem odpovídal výše, volební kampaň pro nás začala a my už pracujeme.

Už máte představu o kandidátce do PS PČR a jejích představitelích i členech?

Máme. Vedoucím kandidátem byla v našem kraji zvolena Marie Pěnčíková a my jsme připraveni ji plně podporovat a pracovat na sto procent. Dále v čele kandidátky máme zkušené kandidáty Ivana Mařáka a Vojtěcha Straku. Jsou mladí, plní sil a energie, kterou, jak věřím, přetaví ve volební výsledek.

Jaký program práce s novou generací máte tady v okrese Vsetín?

Momentálně nás hodně omezuje pandemická situace, ale máme nové mladé členy do 25 let.

Jaké volební akce chystáte, nebo co mohou očekávat občané na Vsetínsku, tedy v rámci koronavirových opatření?

Vše je limitováno pandemickou situací. Máme připravenou akci »O nejkrásnější polibek« pod rozkvetlou třešní, kdy každý pár obdrží srdíčko z perníku a ten vítězný samozřejmě veliké perníkové srdce. Tuto příležitost využijeme k prezentaci našeho programu. Máme připravenou akci k 100. výročí založení KSČ, kdy dojde k slavnostnímu odhalení sochy Julia Fučíka apod. Ale jak jsem psal, jsme hodně omezeni pandemií. Jsme i připraveni na on-line volební kampaň, pokud by omezení v souvislosti s pandemií trvala dále.

Máte nějaká hesla a programové body, které chcete použít právě na Vsetínsku, nebo to necháte na centrálních orgánech ÚV KSČM?

Máme. Volební heslo by mělo znít: »S námi víc«. Budeme prosazovat minimální mzdu 20 000 Kč, odchod do penze v 60 letech, pět týdnů dovolené a také budeme chtít zastavit exekuční byznys. To jsou stěžejní body.

Nezávisle na volbách, jaké jsou konkrétní cíle, ať už dlouhodobé nebo střednědobé, jež byste chtěli realizovat?

Tak především vylepšit náš obraz u veřejnosti, a k tomu činíme reálné kroky, jak jsem již uvedl. Pravidelné poslanecké a zastupitelské dny, bezplatný právní servis pro občany atd.

Chceme i organizovat besedy pro širokou veřejnost s odboráři, aby pracující byli seznámeni se svými právy, besedy s ekonomy, kdy se občan seznámí s výhledem, směřováním ČR a především bude mít možnost se připravit na případné výkyvy ekonomiky.

Jak se stavíte k ekologické katastrofě otravy řeky Bečvy?

Mezi námi je hodně dlouholetých rybářů. Všichni jsou velmi zklamání nad celou kauzou tzv. Bečva – mrtvá řeka. Děravá legislativa, neochota státních a veřejných orgánů tento problém řešit a najít objektivního viníka… Nejhorší však na veškeré tragédii Bečvy je, že dosud nenastalo žádné ponaučení z této ekologické katastrofy. Změna v zákonech, změny ve veřejných vyhláškách a nařízeních – zatím prostě vůbec nic. To opravdu bolí u srdce. My jsme připraveni pomoci se zarybněním.

Musíme se zabývat – a my se i zabýváme – nejen ekologickou katastrofou řeky Bečvy, tady nám tiká ekologická bomba s plasty, kterých je víc a víc. Budeme se snažit bojovat s PET lahvemi a vytvářet tlak na poslance, aby plasty byly omezeny zákonem. Návrat ke sklu by přinesl nejen ekologický efekt, ale především mnoho pracovních míst ve sklářských oborech.

Jaké další starosti či problémy máte v okrese Vsetín?

Hledáme všechny možné i nemožné cesty, jak přesvědčit objektivně valašské občany, aby při podzimních volbách volili KSČM, jako jedinou cestu k pokroku, míru i prosperitě naší rodné české země i celého Valašska.

Roman BLAŠKO