Ilustrační FOTO - Pixabay

Rozvolňovat prý budou opatrně

S rozvolňováním opatření zavedených proti šíření nákazy koronaviru bude podle šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) potřeba postupovat velmi opatrně. Nesmí se opakovat situace, která nastala o Vánocích.

Plán rozvolňování bude podle Hamáčka na ministerstvu zdravotnictví, v současné době není možné určit žádné datum. »Klíčovým kritériem musí být pokles počtu lidí na jednotkách intenzivní péče,« prohlásil Hamáček po zasedání štábu. Nemocnice podle něj potřebují, aby počet hospitalizovaných poklesl zhruba na 3000, což je o více než polovinu lidí, kteří jsou v péči nyní. Podle Hamáčka budou počty lidí v nemocnicích pravděpodobně osm až deset dní ještě stoupat.

Nelze proto předvídat, jestli nejpřísnější opatření platící od počátku března - tedy například omezený pohyb lidí mezi okresy, budou opravdu zrušena po třech týdnech.

Prioritou pro ministra vnitra zůstává návrat alespoň části žáků zpět do školních lavic. Děti podle něj ale musí být testovány. Testy bude muset ministerstvo vnitra dokoupit, ty, které již dorazily, se použily na testování státní správy.

Hamáček též řekl, že ministerstvo zdravotnictví dostalo za úkol vyřešit situaci, kdy povinné testování ve firmách zaplnilo veřejná testovací místa. Stát by podle něj například mohl přispívat občanům na nákup samotestů v obchodech či lékárnách podobným způsobem jako přispívá firmám. »Nebylo to vázáno na firmy. Každý občan by měl z fondu prevence těch nějakých 60 korun kompenzaci a mohl by si to využít k otestování v zaměstnání nebo pro vyzvednutí samotestu v lékárně či jiném obchodě, jako to mají třeba v Rakousku,« uvedl Hamáček. Ulevilo by to podle něj i obcím a krajům.

Povinné testování musely firmy zahájit minulý týden. Velké nad 250 zaměstnanců měly s testováním začít ve středu a dokončit ho mají do 12. března. Střední podniky s 50 až 249 pracovníky s testováním měly začít zítra. Povinnost se týká i větších úřadů.

Hamáček též oznámil, že o možnosti umístit české pacienty do německých nemocnic bude ČR případně žádat do konce příštího týdne. Zatím tam žádný nezamířil. Německo by mělo místa pro případné pacienty držet do pátku příštího týdne. Zatím ČR využila pomoc Polska, kam byla v úterý převezena pacientka z Pardubického kraje.

Ministerstvo vnitra se podle Hamáčka pomalu již také připravuje na říjnové sněmovní volby. Chystá novelu, která by i letos umožnila lidem volit z karantény podobně jako loni v krajských volbách.

Stát loni speciální novelou umožnil lidem v nařízené karanténě hlasovat z auta na vyčleněných místech, případně si vyžádat příjezd speciální volební komise s přenosnou volební schránkou. Norma také zavedla zvláštní volební okrsky v sociálních či zdravotnických zařízeních, která byla v karanténě. V novele bylo výslovné ustanovení, podle něhož cesta k volbám nebyla porušením uložené karantény.

Prosadit se podle Hamáčka naopak nepodaří korespondenční hlasování. »Můžeme to navrhnout, ale jak znám atmosféru v Poslanecké sněmovně, není tam většina pro korespondenční volbu,« řekl.

