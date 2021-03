Sto let života, 40 let v bílém plášti

Stále vitální MUDr. Naděžda Řeháková, členka komunistické strany od roku 1959, oslavila 25. února rovnou stovku. Pandemie koronaviru zamotala jejím blízkým hlavu, protože gratulanti se nemohli s jubilantkou setkat osobně a přímo u ní, v Domě s pečovatelskou službou Barborka v Kouřimi, kde žije. Pozdravy a gratulace posílali aspoň na dálku, mezi nimi i naše redakce a OV KSČM Kolín.

Naděžda Řeháková, rozená Šafářová, se narodila 25. února 1921 v Praze. Její rodiče byli živnostníci, tatínek obchodoval s drogistickým zbožím, maminka vedla dámský módní salon. Oba rodiče byli sportovně založení, tatínek dokonce hrával fotbal za Meteor Vinohrady. Je logické, že i malá Naděnka byla vedena ke sportu, však celá rodina plavala, jezdila na kánoích, samozřejmostí bylo členství v Sokole. Do 13 let dívka vyrůstala spolu s bratrem Karlem poblíž milované babičky ve vícegeneračním bytě.

Naděžda studovala s výbornými výsledky, a tak její učitelka přemluvila rodiče, aby nechali svou dceru studovat na gymnáziu. Po maturitě si zvolila medicínu. Po uzavření českých vysokých škol Němci v listopadu 1939 Naďa studia nuceně přerušila a byla zaměstnána na pražském magistrátu ve finančním odboru. Až po válce mohla zrealizovat svůj sen a vystudovala na Karlově univerzitě lékařskou fakultu. Medicína se stala její celoživotní profesí a hlavním smyslem života.

Atestace u prof. Švejcara

Hned na počátku své profesní dráhy byla MUDr. Šafářová hozena do vody. První pracovní místo získala v Budějovicích na prosektuře (pitevně). V roce 1953 dokončila první atestaci na dětskou lékařku a její další profesní zastávkou byly Prachatice. Zde pracovala i v terénu, dojížděla za malými pacienty bydlícími i v okruhu 50 km (měla řidičský průkaz na automobil i na motocykl). Pracovala neúnavně, nechyběly jí soucit a empatie. Již za dva roky, kdy dosáhla 34 let, se stala primářkou v kolínském kojeneckém ústavu a o pár let později primářkou v Kojeneckém ústavu Strančice. Druhou atestaci z pediatrie skládala u nestora československé pediatrie prof. Josefa Švejcara (1897-1997). Do odchodu na zasloužený odpočinek, do svých 70 let v roce 1991, pracovala jako dětská lékařka v Klánovicích a brala i pohotovostní služby.

Řehákovská dynastie

Posledních 30 let je jejím velkým koníčkem četba o historii naší země a aktivní práce v různých organizacích, včetně kouřimské místní organizace Svazu tělesně postižených, kde pracovala do 96 let ve výboru organizace. Své síly a čas věnovala také činnosti protiválečných organizací, byla zkrátka stále veřejně činná. Samozřejmostí byla její práce volební komisařky při volbách.

Jejím životním druhem byl MUDr. Svatopluk Řehák, lékař z Kouřimi, kde manželé také žili, i s vyvdanými syny Zdeňkem a Svatoplukem (1926-2013). Syn Svatopluk Řehák nastoupil stejnou dráhu jako jeho otec a stal se váženým lékařem, profesorem, jenž je čestným občanem města Kouřimi. V jeho šlépějích kráčejí jeho synové, Doc. MUDr. Svatopluk Řehák, CSc., a Prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc. Jistěže byli pro medicínu získáni svým tatínkem a jeho životní družkou. Větev Zdeňka Řeháka žije dále v Kouřimi.

Mějme rádi svou zemi

Mladá Naďa se znala a setkávala s Alicí Masarykovou, na což stále vzpomíná. S manželem konávali pravidelné sobotní vycházky do širokého okolí Kouřimi, pomáhala mu také v zahradničení. »Ve výkladech dějin nevynechávejme jednotlivé etapy, hovořme o tom, co se stalo. Jedná se o vývojovou linku země, nemohou být hluchá místa,« vzkazuje MUDr. Naděžda Řeháková nám, současníkům, a ještě něco: »Mějme rádi svou zemi, mějme větší sebevědomí, buďme hrdi na svůj národ.«

Jistě jí nejen při oslavě 100. narozenin přinesli gratulanti její nejoblíbenější květiny, růžové karafiáty, ale také jí zazpívali její nejoblíbenější píseň Už se ten Tálínskej rybník nahání. Naší stoleté jubilantce přejeme ještě další aktivní léta!

(mh)

FOTO - archiv