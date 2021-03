Už odvolávají, i koho sami jmenovali…

Po posledním dění v Ústeckém kraji si nelze nevzpomenout na slova starého krále, otce princezny Krasomily (Stanislav Neumann) z Pyšné princezny: »Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil.« A vlastně se asi není čemu divit, vždyť jedna z nejznámějších scének, konkrétně z útěku, byla natáčena u »varhan« poblíž Kamenického Šenova. Dnes už »za humny« v Libereckém kraji, tehdy ještě ve společném Severočeském.

Asi již víte, co se stalo ve středu. »Rada Ústeckého kraje odvolala Jindřicha Zetka, předsedu představenstva společnosti Krajské zdravotní. Důvodem byly neshody mezi ním a vedením kraje,« řekl novinářům po jednání rady hejtman Jan Schiller (ANO). Zetek přitom byl do funkce jmenován po loňských podzimních krajských volbách na konci listopadu. Tehdy bylo po zvolení nové krajské rady ve složení ANO, ODS a Spojenců pro kraj obměněno celé představenstvo společnosti.

Krajská zdravotní (KZ), která spravuje pět nemocnic v Ústeckém kraji, zaměstnává okolo 7200 lidí a patří mezi největší zdravotnická zařízení v republice. Jediným akcionářem KZ je Ústecký kraj. Hejtman uvedl, že kraj může jmenovat člena představenstva, předsedu si vybere představenstvo samo.

Ve funkci pověřeného generálního ředitele společnosti zároveň skončil Aleš Chodacki, představenstvo jej odvolalo kvůli vytíženosti. »Výběrové řízení na generálního ředitele vyhlašuje představenstvo, které ho včera zrušilo, a my chceme, aby bylo co nejdřív vypsáno nové,« doplnil ve středu hejtman. Odvolání Chodackého se podle něj nepodepíše na fungování společnosti ani poskytování zdravotní péče. Krajskou zdravotní nyní řídí místo Chodackého představenstvo, které si musí podle Schillera zvolit, koho funkcí pověří.

Do Finska zatím ne

V představenstvu po Zetkově odvolání zůstali čtyři lidé. Jeho nejvýraznější postavou i nadále zůstává exministr zdravotnictví a poslanec za ANO Adam Vojtěch. Do představenstva byl při podzimní povolební obměně zvolen i litoměřický lékař Leoš Vysoudil, litoměřický městský radní za ODS. V představenstvu je i další litoměřický lékař a zastupitel Ondřej Štěrba, který v posledních krajských volbách kandidoval za ANO. Posledním členem představenstva je profesor Josef Šedlbauer, který vede Katedru chemie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.

Včera se pak stalo to, co už se vlastně očekávalo dříve. Novým předsedou představenstva KZ se stal bývalý ministr zdravotnictví Vojtěch. Spekulovalo se o tom, že se stane velvyslancem ve Finsku. »Já jsem se ho samozřejmě ptal. On sám říkal, s největší pravděpodobností, že by měl být, ale já si myslím, že to není otázka ani tohoto roku, takže uvidíme, co bude dál. Ta jeho angažovanost zůstává pořád stejná a je stále větším a větším přínosem pro KZ,« řekl ve středu novinářům hejtman.

Novým »džobem« Vojtěcha je pobouřen lékař a bývalý europoslanec Jiří Maštálka (KSČM). Podle něho je Vojtěchova funkce v čele KZ plivnutím do tváře zdravotníkům, kteří pracují v první linii. »Považuji za naprostou aroganci této vlády, že má KZ řídit člověk, který je současně nominován na velvyslance. Nejsem si jistý, zdali to není konflikt zájmů,« řekl Haló novinám s tím, že je to »hanebnost do očí bijící«. Maštálka poukázal také na to, že kdyby byl Vojtěch člověkem schopným, měl by v době, kdy zastával post ministra, lepší výsledky v řešení pandemie. »To, že vydržel systém zdravotnictví, není jeho zásluhou. Je to proto, že se nepodařilo rozebrat původní systém zdravotní péče ještě z dob socialismu.«

Jiří Maštálka (KSČM).

A ještě na něco Maštálka poukázal. Když Vojtěch nastupoval do funkce ministra, vláda a on slibovali, jak budou budovat centra duševního zdraví. »Nyní je celý národ v depresi, a ten program v tichosti vyšuměl…«

Oficiální verze a skutečnost

»Jeho (Zetkova) představa řízení KZ byla jiná než představa kraje, jak by to mělo probíhat,« řekl k Zetkovu odvolání hejtman. Podle Jindřicha Zetka je tvrzení hejtmana neúplné. »Představenstvo na můj návrh odvolalo generálního ředitele Chodackého, protože jsme zjistili, že uzavřel fiktivní smlouvy, na jejichž základě se vyplácely statisícové částky jedné funkcionářce ANO, pravé ruce hejtmana paní Marschallové. KZ stála tato paní s kvalifikací uklízečky více než 500 tisíc korun,« řekl Zetek v rozhovoru pro HlídacíPes.org.

»Nepochybně jsme se neshodli, protože já jsem spolu s ostatními členy představenstva zastavil jaksi penězovod do ANO,« řekl Zetek, podle nějž mělo jít o vyplácení 130 000 korun měsíčně za poradenství. »To je to jiné směřování, než si představuje hejtman,« dodal Zetek.

Podle Schillera o žádné zneužití peněz nešlo. »Ladislava Marschallová měla uzavřenou pracovní smlouvu, kterou naplňovala. Připravovala testovací místa a začala připravovat ta očkovací, která tu jsou. Za to dostala zaplaceno,« řekl hejtman, podle kterého byl Chodacki odvolán na Zetkův příkaz.

»Smlouvu jí zrušil až v době, kdy jsme dělali pravidelnou revizi nástupů a výstupů, na to konto jsme v představenstvu rozhodli jednomyslně, včetně Adama Vojtěcha, že pana doktora Chodackého musíme odvolat. Ty důvody tam byly ještě další, například že hejtman v rozporu s předpisy KZ podepisoval doktoru Chodackému odměny, i když k tomu nemá žádné příkazní právo a další věci. Prostě nakumulovala se tam celá řada věcí, které ohrožují ekonomiku firmy, a na to konto jsem dal návrh na odvolání doktora Chodackého,« uvedl Zetek dále pro jmenovaný server.

Mimořádné zastupitelstvo

Na pochybné dění kolem KZ po loňských volbách opakovaně upozorňují zastupitelé za KSČM. Jejich předseda Jaroslav Komínek včera v on-line jednání se svými protějšky z ostatních klubů domlouval přesunutí mimořádného zastupitelstva k jinému tématu z 22. března na 12. dubna. »Po těchto událostech ovšem budeme požadovat původní termín a zařazení tohoto bodu. Budeme požadovat odpovědi na mnoho otázek kolem podivných smluv a nejen to, třeba i kdo rozhodl o tom, že se nebude očkovat v nemocnicích KZ, ale v soukromých zařízeních. Jestliže se paní poradkyně věnovala přípravě očkování, asi i ví, proč se o víkendu neočkovalo v chomutovské nemocnici, která patří do KZ, ale v kadaňské, jak Haló noviny informovaly. Dále by měla znát vysvětlení, jak vzniklo nové očkovací místo v Lázeňském domě Evženie v Klášterci nad Ohří, který provozuje soukromá firma a není tak těžké zjistit čí (ARC-MED, s. r. o., založil bývalý europoslanec Miroslav Ouzký (ODS) a nyní člen Dozorčí rady KZ – pozn. red.). Proč je očkování přenášeno do soukromých míst, to by to v KZ opravdu nezvládali? Nekritizujeme činnost KZ z důvodů, že už ‚není po našem‘, ale nemíníme pouze přihlížet tomu, jak někdo ničí, co jsme pracně postavili na nohy. Těch nesrovnalostí vyplouvá na povrch stále více, a pokud krajská rada nebude konat, je možné, že se na tuto činnost ‚podívají‘ i jiné orgány,« řekl Haló novinám Komínek.

Chodacki nadále zůstane krajským koordinátorem očkování proti COVID-19 a povede ústeckou Masarykovu nemocnici.

(zmk, mh)